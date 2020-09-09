Nintendo выпустит еще 30 миллионов консолей

Компания Nintendo довольно интересно пользуется окном в релизе консолей — пока крупные производители готовят свои стационарные решения для релиза, производитель активно работает над продажами своего портативного решения. Например, изначально производитель заявлял, что до конца своего финансового года компания хочет продать еще 25 миллионов устройств, теперь вот производитель изменил это предсказание на 30 миллионов гаджетов. Правда, стоит отметить, что финансовый год и Новый год никак не сопоставимы по датам, так что на самом деле у японского производителя еще достаточно много времени, чтобы реализовать задуманное, особенно если запустить несколько акций перед праздниками зимой. Тогда пользователи раскупят приставки как горячие пирожки.

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