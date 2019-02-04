Nintendo выпустит меньший и более доступный Switch

Лучшим продажам Nintendo Switch мешает ее достаточно высокая цена, в результате чего позволить себе ее покупку не могут школьники, студенты и прочие люди, которые составляют основную часть игрового сообщества. Именно поэтому компания решила выпустить обновленную модель консоли, которая будет полностью портативной.

Ее нельзя будет конфигурировать по своему собственному усмотрению, что позволит значительно упростить конструкцию и тем самым добиться снижения себестоимости. Некоторые функции, такие как слот для картриджа и док-станция консоли, будут удалены. Компания работает с несколькими поставщиками и фирмами-разработчиками игр и сообщила им, что новая консоль может быть запущена уже в этом году.