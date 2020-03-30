Nintendo закрывает проект Dreams

2020-03-30, Автор - Ramil; Продукт - Nintendo Dreams; [131]
Nintendo Dreams - креативная игра с возможностью редактирования и созданием персонажей. По данным компании, некоторые авторы жаловались на публикацию роботов основанных на Nintendo IP.

Первым создателем является Piece_of_Craft. Он выпустила установку персонажа Super Mario для стримеров сервиса Twitch. Поэтому компания приняла решение о закрытие проекта Dreams, которые нарушают авторские права.

Если вы являетесь пользователем Dreams, не загружайте что-либо на основе IP-адреса Nintendo, чтобы избежать проблем в будущем.

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