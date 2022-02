No Man’s Sky выйдет на Nintendo Switch этим летом

Разработчик Hello Games во время последнего анонса Nintendo Direct, сообщил что No Man's Sky выходит на Nintendo Switch. Игра должна быть выпущена этим летом.

Первоначально выпущенная еще в 2016 году для PlayStation 4 и ПК, оригинальная версия No Man's Sky была довольно тусклой по сравнению с грандиозными амбициями массивной, процедурно сгенерированной вселенной, обещанной перед ее выпуском. Но Hello Games неизменно придерживалась названия, выпуская обширные обновления, которые переработали No Man's Sky и добавили такие функции, как многопользовательский режим, новые транспортные средства и биомы, сезонные события и многое другое. Порт Switch будет включать кучу обновлений, которые Hello Games добавила за последнее время, чтобы расширить мир No Man’s Sky. Компания говорит, что работает над адаптацией игрового процесса, элементов управления и пользовательского интерфейса для консоли Nintendo, что сделает No Man's Sky более доступным.