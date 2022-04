No More Heroes III выйдет на PlayStation, Xbox и ПК этой осенью

No More Heroes III изначально вышла в прошлом году исключительно на Nintendo Switch и была разработана студией Grasshopper Manufacture. Возможно, самым большим преимуществом No More Heroes III, выпущенного на платформах, отличных от Nintendo Switch, является то, что игра будет запускаться с высокой частотой кадров, улучшенной графикой и быстрой загрузкой.

Расчехляйте световую катану и готовьтесь к встрече с самыми опасными галактическими супергероями в No More Heroes 3. Станьте легендарным отаку-убийцей Трэвисом Тачдауном, одерживайте победу за победой в безумных боях и спасите мир от инопланетного вторжения.

No More Heroes III появится на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One и ПК через Steam.