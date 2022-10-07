Noctua спасёт процессоры AMD Ryzen 7000

С момента старта продаж процессоров AMD Ryzen 7000 пользователи активно жалуются на то, что термопаста, которую они наносят на теплораспределительную крышку, просто растекается после того, как на неё устанавливается башня системы охлаждения. Не сказать, что это большая проблема, так как на самом деле от соприкосновения пасты с печатной платой процессора ничего не произойдёт, но в будущем это может способствовать накоплению тепла, накоплению пыли и так далее. И чтобы пользователи могли защитить себя от данной проблемы, компания Noctua уже выпустила в продажу специальную панель, которая защитит процессор от излишков термопасты — это очень просто и изящное решение, которое стоит попробовать. Тем более, что стоит такая панель сущие копейки.

После того, как пользователь устанавливает процессор и защёлкивает крепление сокета, ему необходимо установить данную панель в пазы на крышке процессора. Это очень легко, так как пазы внушительные и панель встаёт как влитая крайне быстро. После этого можно спокойно наносить термопасту и устанавливать систему охлаждения, так как никакие излишки термопасты не будут попадать на печатную плату процессора. Безусловно, это странно, что производитель сам не позаботился о пользователях и не сделал крышку процессора полностью ровной, без пазов, но если вы всё же столкнулись с такой проблемой, то стоит присмотреться к решению от Noctua. Это действительно стильно, просто и не дорого, плюс доставка есть в любую часть мира.