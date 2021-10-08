Nokia выпустила 10,4-дюймовый планшет T20 с 2K дисплеем

Nokia объявила о выпуске нового планшета, модели T20. Новинка оснащена 10,4-дюймовым дисплеем с разрешением 1200 на 2000 пикселей с соотношением сторон 5: 3. Дизайн планшета очень простой. Задняя крышка выполнена из алюминия, а экран покрыт закаленным стеклом.

Производительность планшета обеспечивает чипсет Unisoc T610 с двумя ядрами Arm Cortex-A75 и шестью Cortex-A55 работающих на частоте 1,8 ГГц. За графику отвечает процессор Mali G52 MP2. Планшет Nokia T20 будет доступен с 3 ГБ и 4 ГБ ОЗУ и до 32 ГБ и 64 ГБ встроенной памяти с поддержкой расширения памяти с помощью карт памяти SD.

Емкость аккумулятора планшета составляет 8200 мАч. Работает устройство на операционной системе Android 11. Nokia T20 получил два стереодинамика, поддержку Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, есть порт USB-C, аудиоразъем 3,5 мм. Фронтальная камера в планшета предлагает 5 МП сенсор, а основная камера на 8 МП.

Стоимость планшета Nokia T20 начинается от 249 долларов.

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