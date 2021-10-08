Nokia выпустила 10,4-дюймовый планшет T20 с 2K дисплеем

Производительность планшета обеспечивает чипсет Unisoc T610 с двумя ядрами Arm Cortex-A75 и шестью Cortex-A55 работающих на частоте 1,8 ГГц. За графику отвечает процессор Mali G52 MP2. Планшет Nokia T20 будет доступен с 3 ГБ и 4 ГБ ОЗУ и до 32 ГБ и 64 ГБ встроенной памяти с поддержкой расширения памяти с помощью карт памяти SD.
Емкость аккумулятора планшета составляет 8200 мАч. Работает устройство на операционной системе Android 11. Nokia T20 получил два стереодинамика, поддержку Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, есть порт USB-C, аудиоразъем 3,5 мм. Фронтальная камера в планшета предлагает 5 МП сенсор, а основная камера на 8 МП.
Стоимость планшета Nokia T20 начинается от 249 долларов.