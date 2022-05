Новая Call of Duty выйдет 28 октября

Фанаты Call of Duty, возможно, захотят взять отпуск в преддверии Хэллоуина, так как следующая часть франшизы, Modern Warfare II, выйдет 28 октября. Это продолжение Modern Warfare 2019 года, которое было перезагрузкой серии блокбастеров. Activision Blizzard выпустила тизер, в котором не показан игровой процесс. Вместо этого он показывает изображения некоторых персонажей, которые будут представлены: Джона «Соуп» Мактавиша, Саймона «Призрака» Райли, капитана Джона Прайса, Кайла «Газ» Гаррика и Алехандро Варгаса. Тем не менее, раскрытие игрового процесса (если оно вам действительно нужно, чтобы знать, как выглядит современная игра Call of Duty) может быть не за горами.

Тизер включает в себя быструю вспышку текста «J-8-22». Это может намекать на более широкую презентацию 8 июня, как раз перед крупными игровыми презентациями Summer Game Fest, Xbox и Bethesda. Настала очередь Infinity Ward выпустить свою Call of Duty, и у студии полно работы, поскольку она также отвечает за Warzone. «Массовая эволюция» королевской битвы произойдет позже в этом году вместе с выпуском Modern Warfare II. И обе игры будут иметь новый движок. Modern Warfare II, возможно, является самой важной игрой Call of Duty для Activision Blizzard за многие годы. Эта серия является жемчужиной компании. Хотя последний выпуск, Call of Duty: Vanguard, по некоторым оценкам, был самой продаваемой игрой 2021 года, при запуске он показал «более низкие продажи», чем в предыдущем году Black Ops Cold War.