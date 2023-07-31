Новая Nintendo Switch будет представлена в 2024 году

Согласно информации информационного издания VGC, наборы для разработчиков для следующей консоли Nintendo были официально разосланы крупнейшим партнёрам компании Nintendo, которые будут активно заниматься разработкой новых видеоигр под грядущую платформу, чтобы на момент релиза контента было предостаточно. Соответственно, Nintendo, по всей видимости, намерена выпустить новое поколение игровой консоли во второй половине 2024 года — учитывая, что первое поколение было представлено в далёком 2017 году, это отличные новости, потому что железо консоли успело порядком устареть за это время. Также инсайдер заявит, что новое поколение консолей, вероятно, будет иметь экран LCD (а не более совершенный OLED), чтобы снизить затраты на производство.

Самый важный апгрейд системы будет связан с хранилищем, поскольку новое поколение консолей будет поддерживать более высокое разрешение дисплея, и, следовательно, вес новых видеоигр, вероятно, также увеличится. Nintendo больше не сможет обойтись консолью с 32 ГБ памяти, так как при разрешении 1080р игры будут весить больше, чем весь этот объём памяти. Тем не менее, одну вещь, скорее всего, Nintendo менять не будет от слова совсем — это слот для картриджей, который позволяет использовать физические носители с играми. Дело в том, что компания отлично продаёт эти игры в формате физического продукта и вполне понятно, что отказываться от такого источника дохода компания не станет. Ждём новостей и официальных анонсов.