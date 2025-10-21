Новая PlayStation 5 Pro оказалась тише и холоднее

Новая версия PlayStation 5 Pro с индексом CFI-7121, уже поступившая в продажу по всей Европе, получила несколько улучшений по сравнению с оригинальной моделью. Главное различие между стартовой версией PlayStation 5 Pro и моделью CFI-7121 заключается в повышенной энергоэффективности образца 2025 года. В тестах с играми Astro’s Playroom и Gran Turismo 7 новая консоль оказалась на два–три процента экономичнее, даже при воспроизведении повторов в Gran Turismo 7, где система работает на пределе возможностей с полной поддержкой трассировки лучей. Благодаря этому улучшению консоль стала немного холоднее по сравнению с моделью 2024 года. Кроме того, CFI-7121 стала заметно тише — уровень шума снизился примерно на двадцать процентов, что соответствует разнице в два децибела.

Новый вентилятор имеет чуть более низкий тон работы, что делает звучание консоли приятнее. Остальные отличия между двумя версиями минимальны. В новой ревизии используется немного изменённый вентилятор от другого производителя, пластиковая решётка вместо металлической, облегчённый задний радиатор, частично убраны некоторые модули VMM с материнской платы, а блок питания стал легче и, вероятно, эффективнее. Всё это позволило снизить общий вес консоли с 3103 до 3016 граммов. Изменения в обновлённом контроллере DualSense ещё менее значительны. Помимо мелких внутренних доработок и деталей от нового поставщика, из контроллера убрали задний микрофон — это, по всей видимости, сделано для снижения производственных затрат.