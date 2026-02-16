Новая PlayStation выйдет лишь в 2029 году

По данным источников информационного издания Bloomberg, компании Sony и Nintendo сталкиваются с серьёзным давлением из-за нехватки оперативной памяти — всё большая часть производства чипов уходит на нужды центров обработки данных, работающих с искусственным интеллектом. На фоне роста цен и сокращения поставок Sony рассматривает возможность переноса релиза следующей консоли PlayStation на 2028 или даже 2029 год, тогда как Nintendo может уже в этом году повысить цену своей консоли Nintendo Switch 2, которая сейчас составляет 450 долларов. Если перенос действительно состоится, это станет заметным отклонением от привычного графика Sony. Дело в том, что с момента выхода первой PlayStation в 1994 году компания выпускала новое поколение консолей каждые 6–7 лет.

Это нормальная практика — консоль морально устаревает как раз за этот период времени, плюс у пользователей не возникает ощущения, что они покупают новую версию слишком уж часто. Текущая PlayStation 5 появилась в продаже в ноябре 2020 года, поэтому логично было ожидать следующую модель до конца 2027 года. Но если модель выпустят в 2029 году, это в корне изменит ситуацию. Дефицит памяти также бьёт по Nintendo, которая в прошлом году принципиально не стала повышать стартовую цену Switch 2. Теперь же производитель просто вынужден отреагировать, так как в противном случае продавать консоль придётся себе в убыток, что, безусловно, никто не хочет. Вопрос лишь в том, насколько возрастёт цена.