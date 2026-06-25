Продажи физических копий игр подскочили впервые за 17 лет

Продажи физических изданий видеоигр уже более десяти лет снижаются из-за роста цифровых продаж, однако впервые с 2009 года в США зафиксирован рост расходов на физические игры в годовом сравнении между 2025 и 2026 годами. Основная причина — Nintendo Switch 2. Продажи физического программного обеспечения (дисков, картриджей и так далее) на платформах Nintendo выросли примерно на 26% по сравнению с прошлым годом, хотя всё ещё остаются ниже уровня периода, завершившегося в мае 2024 года. В целом расходы на физические игры на консольном рынке выросли на 3% и достигли 1,6 миллиарда долларов. При этом аналитики подчёркивают, что это не означает разворот тренда в глобальном плане. По словам специалистов, все остальные игровые экосистемы продолжают падать двузначными темпами в разрезе физических копий, и текущий рост, скорее всего, является временным всплеском.

Специалисты также отмечают, что в какой-то момент рынок физического формата достигнет дна, особенно если производители консолей продолжат отказываться от дисководов. Сейчас физические игры всё больше превращаются в нишевый продукт для коллекционеров, похожий на виниловые пластинки или Blu-ray-диски. При этом даже покупка физической копии часто означает, что сам диск используется лишь как формальная проверка лицензии, а основная игра всё равно загружается из интернета. Из-за этого спрос, естественно, планомерно падает, так как смысла покупать диск в современном мире просто нет.