Новая игровая консоль Nintendo Switch OLED вышла в продажу но уже есть проблемы

Игровая консоль Nintendo Switch OLED сегодня выходит в официальную продажу. Предварительные заказы окончены, и розничные продавцы должны отправить консоли первым покупателям, но они сообщают о задержках.

Проверяя сайт Nintendo в США, все розничные продавцы показывают «нет в наличии». В Европе ситуация не намного лучше. Amazon France утверждает, что у нее есть запасы, но Amazon UK ожидает, что единицы будут доступны с 12 октября. Amazon Germany сообщает, что отправка занимает 1-3 недели.

Новая модель консоли оснащена 7-дюймовым OLED дисплеем большего размера, однако внутреннее устройство практически такое же как и в предыдущей версии - Tegra X1, 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4 и внутреннее хранилище eMMC 64 ГБ. Официального объяснения проблем с поставками нет, вероятнее всего это связано с нехваткой микросхем.