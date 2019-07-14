Новая информация про «невозможный металл»

2019-07-14, Автор - Мария Шмелева; Продукт - «невозможный металл»; [98]
Подобные ферроэлектрики и планируют использовать в качестве «памяти будущего». В теории скорость этих накопителей будет сопоставима с оперативной памятью. Кроме того, они смогут сохранять данные даже после отключения питания. К тому же запись и чтение информации будут потреблять минимум энергии.Главной проблемой, с которой сталкивались ученые в прошлом, была невозможность обнаружения сегнетоэлектрических свойств из-за быстрого окисления на воздухе тонких пленок соединений вольфрама и теллура. Этот процесс ломал кристаллическую структуру сплава. Особенность сегнетоэлектрических и ферроэлектрических металлов заключается в неравномерном расположении электронов. Их положением можно управлять с помощью сильных электрических полей, то есть такой металл поддается «программированию».Изучая соединения самого тугоплавкого металла вольфрама (W) с хрупким теллуром (Te), исследователи получили сплав (WTe 2), который можно отнести к ферроэлектрикам. Он одновременно обладает как свойствами диэлектрика, так и металла. Теоретическое существование подобных веществ описывали еще в 60-х годах, но получить его удалось лишь сейчас.


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