Новая камера Nikon Z9

Nikon Z9 обладает различными функциями и высокой производительностью, которые превосходят предыдущие цифровые зеркальные и беззеркальные камеры Nikon, обеспечивая непрерывную и уверенную съемку решающих моментов даже в экстремальных условиях. Z9 поддерживает лучшие достижения профессиональных фотографов и создателей изображений, работающих в самых разных областях, от спорта и журналистики до моды и рекламы.
Благодаря недавно разработанной многослойной КМОП-матрице и процессору обработки изображений EXPEED 7 достигается самая высокая производительность автофокуса среди камер Nikon. Эта усовершенствованная система автофокусировки обнаруживает самый широкий в мире 1 из девяти типов объектов как для фото, так и для видео: людей, собак, кошек, птиц, велосипедов, мотоциклов, автомобилей, поездов и самолетов. С помощью этой системы можно надежно запечатлеть решающие моменты для самых разных сюжетов.
Для видеозаписи видео 8K UHD / 30fps может быть записано на карту памяти без использования внешнего записывающего устройства до 125 минут. Также можно записывать видео 4K UHD / 120 / 60 / 30fps, чтобы соответствовать разнообразным действиям создания контента.