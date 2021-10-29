Новая камера Nikon Z9

На этой неделе компания Nikon официально представила свою первую флагманскую модель беззеркальных камер серии Z, Nikon Z9, оснащенную быстрой и мощной системой автофокусировки с функцией распознавания объектов, разработанной с использованием технологии глубокого обучения, камера оснащена 45,7-мегапиксельным сенсором и способна захвата высокоскоростных неподвижных кадров с частотой до 120 кадров в секунду. Видео в форматах 8K и 4K, а также сенсорный экран с 4-осевым наклоном.

Nikon Z9 обладает различными функциями и высокой производительностью, которые превосходят предыдущие цифровые зеркальные и беззеркальные камеры Nikon, обеспечивая непрерывную и уверенную съемку решающих моментов даже в экстремальных условиях. Z9 поддерживает лучшие достижения профессиональных фотографов и создателей изображений, работающих в самых разных областях, от спорта и журналистики до моды и рекламы.

Благодаря недавно разработанной многослойной КМОП-матрице и процессору обработки изображений EXPEED 7 достигается самая высокая производительность автофокуса среди камер Nikon. Эта усовершенствованная система автофокусировки обнаруживает самый широкий в мире 1 из девяти типов объектов как для фото, так и для видео: людей, собак, кошек, птиц, велосипедов, мотоциклов, автомобилей, поездов и самолетов. С помощью этой системы можно надежно запечатлеть решающие моменты для самых разных сюжетов.

Для видеозаписи видео 8K UHD / 30fps может быть записано на карту памяти без использования внешнего записывающего устройства до 125 минут. Также можно записывать видео 4K UHD / 120 / 60 / 30fps, чтобы соответствовать разнообразным действиям создания контента.
Комментарии и отзывы Nikon Z9
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