Новая камера Samsung для смартфонов имеет 108 мегапикселей

Вместе с Xiaomi, Samsung сделала новый шаг в мегапиксельной войне на смартфонах. Новейший датчик от компании Isocell Bright HMX имеет колоссальные 108 мегапикселей и размер 1 / 1,33 дюйма. Наиболее важной особенностью датчика является то, что пиксели имеют тот же размер, что и сенсоры 48MP и 64MP. Недостатком является формат. Датчик составляет 1 / 1,33 дюйма или 15,3 х 11,5 мм.

По словам Samsung, это 4: 3 сенсор с разрешением 12032 x 9024 пикселей. Для повышения производительности при слабом освещении можно объединить четыре пикселя для фотографии с разрешением 27 мегапикселей, но неизвестно, происходит ли это и при достаточном освещении. Можно снимать с разрешением до 6016 x 3384 пикселей и 30 кадров в секунду.