Новая консоль Xbox будет очень дорогой

Зато поддержка игр из Steam и GOG в консоли не должна столкнуться с юридическими барьерами. Технически это можно реализовать через запуск игр внутри виртуальной машины. Но именно из-за интеграции сторонних магазинов консоль может стать значительно дороже PlayStation 6 — возможно, почти в два раза. Microsoft придётся продавать Xbox с прибылью, не полагаясь на комиссию от продаж игр, и при этом учитывать высокую себестоимость APU Magnus, который, по слухам, имеет огромный размер и сложную архитектуру. Хотя официальных подтверждений пока нет, идея более дорогого Xbox вызывает у многих геймеров недоумение, ведь именно низкая цена многие годы спасала Xbox от ухода с рынка. Если же цена будет высокой, консоль никому не будет нужна.