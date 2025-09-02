Новая консоль Xbox будет очень дорогой

Следующее поколение Xbox может оказаться заметно дороже PlayStation 6. Причина — использование мощного APU Magnus и возможная поддержка сторонних игровых магазинов, что лишит Microsoft привычных 30% с каждой продажи. На форуме NeoGAF известный инсайдер AMD под ником Kepler L2 подтвердил, что слитый APU Magnus будет основой не только для консоли, но и для новой линейки игровых ПК. При этом обратная совместимость с играми предыдущих поколений Xbox сохранится исключительно на консоли. На ПК это технически и юридически проблематично, так как издатели не готовы приравнять лицензию Xbox-игры к лицензии на Windows-версию. Даже идея гибридной загрузки Xbox/Windows остаётся в «серой зоне» и вряд ли будет реализована.

Зато поддержка игр из Steam и GOG в консоли не должна столкнуться с юридическими барьерами. Технически это можно реализовать через запуск игр внутри виртуальной машины. Но именно из-за интеграции сторонних магазинов консоль может стать значительно дороже PlayStation 6 — возможно, почти в два раза. Microsoft придётся продавать Xbox с прибылью, не полагаясь на комиссию от продаж игр, и при этом учитывать высокую себестоимость APU Magnus, который, по слухам, имеет огромный размер и сложную архитектуру. Хотя официальных подтверждений пока нет, идея более дорогого Xbox вызывает у многих геймеров недоумение, ведь именно низкая цена многие годы спасала Xbox от ухода с рынка. Если же цена будет высокой, консоль никому не будет нужна.
Microsoft улучшила поддержку игр на ARM-платформе…
Microsoft добавляет в приложение Xbox для Windows on ARM поддержку загрузки игр, совместимых с ARM64. Теп…
Разработчики до сих пор не получили девкиты Nintendo Switch …
После апрельского анонса Nintendo Switch 2 наблюдается явный дефицит новостей о сторонних играх для новой…
Все камеры Logitech работают с Nintendo Switch 2…
Logitech стала первой компанией, официально подтвердившей, что практически все её веб-камеры совместимы с…
Sony готовит к релизу портативную PlayStation…
По данным инсайдера Moore’s Law is Dead, который в последнее время нередко предоставлял достоверные утечк…
Microsoft крупно обновит приложение Xbox PC…
Что-то странное происходит с приложением Xbox на Windows — за последние несколько дней в Xbox PC стали от…
Nintendo нашла способ сократить расходы на игры под Switch 2…
Более мощная и производительная Switch 2 подарила геймерам технический скачок, а разработчики получили во…
У Nintendo Switch 2 ужасно работает HDR…
Портативная игровая консоль Nintendo Switch 2 получила поддержку HDR как на встроенном экране, так и в ре…
Представлены портативные консоли Microsoft ROG Xbox Ally и A…
Компания Microsoft совместно с ASUS представила портативные игровые консоли ROG Xbox Ally X и ROG Xbox Al…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor