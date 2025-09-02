Новая консоль Xbox будет очень дорогой

Следующее поколение Xbox может оказаться заметно дороже PlayStation 6. Причина — использование мощного APU Magnus и возможная поддержка сторонних игровых магазинов, что лишит Microsoft привычных 30% с каждой продажи. На форуме NeoGAF известный инсайдер AMD под ником Kepler L2 подтвердил, что слитый APU Magnus будет основой не только для консоли, но и для новой линейки игровых ПК. При этом обратная совместимость с играми предыдущих поколений Xbox сохранится исключительно на консоли. На ПК это технически и юридически проблематично, так как издатели не готовы приравнять лицензию Xbox-игры к лицензии на Windows-версию. Даже идея гибридной загрузки Xbox/Windows остаётся в «серой зоне» и вряд ли будет реализована.

Зато поддержка игр из Steam и GOG в консоли не должна столкнуться с юридическими барьерами. Технически это можно реализовать через запуск игр внутри виртуальной машины. Но именно из-за интеграции сторонних магазинов консоль может стать значительно дороже PlayStation 6 — возможно, почти в два раза. Microsoft придётся продавать Xbox с прибылью, не полагаясь на комиссию от продаж игр, и при этом учитывать высокую себестоимость APU Magnus, который, по слухам, имеет огромный размер и сложную архитектуру. Хотя официальных подтверждений пока нет, идея более дорогого Xbox вызывает у многих геймеров недоумение, ведь именно низкая цена многие годы спасала Xbox от ухода с рынка. Если же цена будет высокой, консоль никому не будет нужна.