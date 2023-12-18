Новая консоль Xbox выйдет в 2026 году

Следующее поколение консоли Xbox должно выйти через несколько лет, но кажется, что её выпустят раньше, чем PlayStation 6, так как Microsoft хочет заложить основы для следующего поколения консолей уже сейчас — для этого есть все необходимые технологии. По информации источников, консоль будет выпущена в 2026 году и будет оснащена процессором Zen 5, что позволит производителю реализовать действительно высокую производительность системы. И причина для релиза консоли уже в 2026 году у Microsoft вполне понятная — компания хочет установить стандарт для следующего поколения консолей, опередив компанию Sony с её PlayStation 6. В результате у компании будет возможность выпустить более производительную консоль раньше конкурента, продать огромную партию, а затем продвигать продажу видеоигр на этой платформе.

На текущий момент поставщики секретной информации не могут точно сказать выпустит ли Microsoft сразу две версии своей следующей консоли, ведь обычно компания выпускала решение топового уровня и доступную версию для тех, кто не хочет тратить на консоли слишком много денег. При этом никто точно не может сказать какие будут преимущества у новых приставок — текущее поколение вполне справляется с поставленными задачами и проблем с производительностью у них нет. Да и игр, которые могли бы раскрыть производительность железа нового поколения, тоже сейчас нет даже в разработке. Так что особого смысла сейчас выпускать новые приставки просто нет.
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