Новая линейка зарядных кабелей Nomad изготовлена из кевлара

Зарядные кабели не идеальны. Например, если вы давний пользователь iPhone, вы, вероятно, хорошо знакомы с кабелями Apple Lightning и их не долговечностью. У пользователей Android более надежные провода, но у них есть свои проблемы, с телефонами, использующими Micro USB, USB-C и другие разъемы, не говоря уже о различных силах тока и мощности зарядных устройств.

Новая линейка кабелей от Nomad достаточно долговечна, в основном потому, что они изготовлены из кевлара. Кевлар - это термостойкое синтетическое волокно, которое имеет несколько применений, но наиболее известен благодаря использованию в пуленепробиваемых жилетах, гоночных парусах и велосипедных шинах, поскольку он примерно в пять раз прочнее стального.

В линейку входят 11 кабелей различной длины и разъемов, включая USB-C к USB-C, USB-A к Lightning, «универсальные кабели» с различными входящими в комплект ключами. Nomad разработала все кабели с ведущими в отрасли внутренними компонентами для быстрой зарядки и передачи данных, и каждый кабель проходит через контроль качества. Плюс на каждый кабель дается пятилетняя гарантия. Цены стартуют от $ 30 и до $ 45.