Новая мобильная игра «Очень странные дела»

Финский разработчик Next Games сотрудничает с Netflix для создания мобильной игры «Очень странные дела», которая точно понравится поклонникам Pokémon Go.

Игра Stranger Things в стиле мультфильмов 80-х годов, описывается как location-based RPG-головоломка. Дополненная реальность перенесёт игроков на «ту сторону», чтобы они вместе с другими фанатами дали отпор злу. Next Games будет использовать интеграцию с Google Maps, чтобы игроки могли исследовать окрестности с друзьями. Рядом с разработчиком Pokémon Go Niantic компания Next Games является одним из ведущих лидеров в области лицензированных игр в AR. Команда также разработала «Ходячие мертвецы: наш мир». «Очень странные дела» от Next Games полностью отделена от двух предыдущих игр, которые разрабатывались для Telltale Games. Ни один из двух проектов так и не осуществился.

Ожидается, что игра появится в 2020 году на iOS и Android. Третий сезон «Очень странных дел» выйдет на Netflix 4 июля.