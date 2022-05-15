Новая модель Sony PlayStation 5 получит 6-нм процессор от AMD

Sony зарегистрировала новую модель PlayStation 5 в Японии. Компания получила сертификацию на консоль с номером модели CFI-1200.

В мае прошлого года сообщалось, что Sony начнет производство обновленной консоли PS5 в 2022 году. В ней будет использоваться «новый полукастомизированный» 6-нм процессор от AMD (исходный процессор производился по 7-нм техпроцессу). Производство обновленной консоли PS5 должно было начаться в период между вторым и третьим кварталами этого года. Прошлогодняя переработанная PS5 была ориентирована исключительно на компоненты и не претерпела каких-либо значительных внешних изменений. Вполне возможно, что это повторится и с моделью CFI-1200.

Финансовый директор Sony Хироки Тотоки заявил в прошлом году, что компания ищет различные решения, которые помогут ей справиться с глобальной нехваткой аппаратных компонентов, включая потенциальный редизайн или поиск вторичных поставщиков. Sony объявила во вторник, что она отгрузила 11,5 млн консолей PS5 в течение финансового года, закончившегося в марте 2022 года, не достигнув первоначальной цели в 14,8 млн более чем на три миллиона единиц из-за нехватки деталей. Тем не менее, компания заявила, что рассчитывает продать значительно больше консолей PS5 (18 миллионов единиц) в течение текущего финансового года, заканчивающегося в марте 2023 года.
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