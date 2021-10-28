Новая модернизированная док-станция Dockcase Macbook USB-C

Компания Seesaw выпустила новую модернизированную док-станцию Dockcase Macbook USB-C обладающая множеством полезных возможностей подключения и поддерживающий подачу питания 100 Вт, обновляемый встроенный дисплей с прошивкой и многое другое.

Док-станция USB-C также оснащена интеллектуальными режимами переключения, что позволяет ей поддерживать разрешение 4K при 60 Гц, а его встроенная интеллектуальная операционная система позволяет адаптироваться к различным рабочим сценариям, будь то режим данных, режим видео, режим зарядки или индивидуальный режим, который вы создадите сами.

По сравнению с предыдущим поколением DOCKCASE Visual Dock, пользовательский интерфейс нового поколения DOCKCASE Smart Hub (8 в 1) обновлен до операционной системы DockOS, которая является первой в мире операционной системой для док станций. Предыдущая версия может отображать данные только о подключенных периферийных устройствах в реальном времени. В новом Smart Hub с DockOS вы также можете выбрать режим работы различных интерфейсов, настроить рабочие параметры для реализации взаимодействия человека с машиной. DockOS можно обновить, чтобы сделать ее совместимой с большим количеством устройств.

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