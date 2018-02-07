Новая платформа Snowy Owl для AMD Epyc SoC

Snowy Owl - это платформа, основанная на встроенных серверных процессорах Epyc. BGA-чипы встроены и реализованы как SoC, которые могут иметь до 16 ядер zen на SOC и, таким образом, 32 потока. Все они имеют TDP от 35 до 100 Вт.Есть несколько доступных слайдов, замеченных порталом videocardz, которые содержат более подробную информацию о SoCs серии Epyc 3000. Процессоры будут поддерживать четыре канала ddr4 (ECC) на частоте 2667 МГц. SOC предлагает до 64 pci-e 3.0 дорожек. Будет несколько SKU, имеющих четыре,восемь (SP4r2 BGA), двенадцать и шестнадцать ядер SP4 BGA.