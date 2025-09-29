Новая ревизия PlayStation 5 оказалась лучше предшественников

Новая модель PlayStation 5 CFI-2100, которая в этом месяце вышла в Европе, получила менее вместительный SSD, но при этом принесла и долгожданные улучшения, включая решение давней критической проблемы с жидким металлом, из-за которой уже пострадало немало консолей. В свежем видео на YouTube блогер Остин Эванс подробно разобрал новую ревизию консоли и отметил несколько изменений по сравнению с предыдущими версиями. Главный минус — это использование SSD на 825 гигабайт вместо одного терабайта. Особенно ощутимо это для Digital Edition, учитывая, сколько места требуют современные игры.

Кроме того, первое заметное изменение касается внешнего вида — дизайн остался тем же, что и у Slim-версии, но исчезла глянцевая отделка. Разница минимальна, однако некоторым может больше понравиться такой вариант, который ближе по стилю к самым первым моделям. Остальные изменения скрыты внутри. Теперь консоль оснащена тремя NAND-модулями вместо двух, а также получила специальные бороздки для удержания жидкого металла, аналогичные тем, что применяются в PlayStation 5 Pro. Это крайне важное улучшение, ведь без таких бороздок жидкий металл мог стекать при вертикальной установке приставки, образуя сухие участки на APU и приводя к серьёзным сбоям. Хотя у некоторых пользователей старых моделей такой проблемы не возникало, новые конструктивные решения явно повышают надёжность и долговечность системы. Кроме того, ревизия стала легче и эффективнее в работе.