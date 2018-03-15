Новая уязвимость AMD Ryzen

Израильская компания, занимающаяся информационной безопасностью, нашла 13 уязвимостей в новых процессорах AMD Ryzen. По словам специалистов, данные уязвимости позволяют злоумышленнику получить доступ к закрытой секции процессора, где хранятся ключи шифрования и пароли. Это позволяет внештатно получить доступ к большому количеству информации, о которой злоумышленникам лучше бы и не знать. Пока что нет точных данных о том, что именно позволяет дыра в безопастности, но это явно не очень хорошо. И, что самое важное, аппаратно устранить проблему нельзя даже в новой версии Ryzen 2000, так как их уже начали выпускать и никто архитектуру менять не станет прямо сейчас. Будет программная заплатка, которая понизит производительность продукта в конечном счете. Думаю, это не очень понравиться пользователям.