Новая видеокарта AMD Radeon PRO W6000 обеспечивает высокую производительность для обычных рабочих станций

Сегодня AMD объявила о новых дополнениях в линейке графических адаптеров AMD Radeon PRO W6000 Series для настольных и мобильных рабочих станций, предназначенных для обеспечения исключительной производительности, стабильности и надежности для профессиональных пользователей, включая дизайнеров САПР, инженеров и офисных специалистов. Новая графическая карта AMD Radeon PRO W6400 построена на основе высокопроизводительной и энергоэффективной графической архитектуры AMD RDNA 2 и передового 6-нм техпроцесса, а 16 МБ высокоскоростного кэш-памяти AMD Infinity Cache с малой задержкой действуют как усилитель полосы пропускания. Предлагая идеальное сочетание производительности и эффективности по доступной цене, новая графическая карта оптимизирована для требований современных популярных САПР и офисных приложений в компактном корпусе, который можно легко добавить в современные настольные компьютеры малого форм-фактора.

По сравнению с предыдущим поколением графическая карта AMD Radeon PRO W6400 обеспечивает до трех раз более высокую производительность в Autodesk AutoCAD 2022 во время трехмерных испытаний вращения по орбите в затененных режимах. Он также обеспечивает до 87% более высокую производительность в McNeel Rhino с использованием эталонного теста Holomark 2 с нагрузочными тестами данных сетки, объектов и моделей. Новая видеокарта также предлагает прирост производительности в типичных офисных приложениях и рабочих нагрузках, таких как видеоконференции, электронная почта и просмотр веб-страниц, где надежность и стабильность являются ключевыми. Дополнения к семейству продуктов AMD Radeon PRO также включают графические процессоры AMD Radeon PRO W6500M и AMD Radeon PRO W6300M ​​для профессиональных мобильных рабочих станций следующего поколения.
Комментарии и отзывы AMD Radeon PRO W6400
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