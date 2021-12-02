Новая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2060 12 ГБ

Неожиданный выпуск видеокарты GeForce RTX 2060 12 ГБ от NVIDIA может всколыхнуть ситуацию в сегменте основной графики FullHD. Видимо, в этой карте есть нечто большее, чем просто удвоение объема памяти. Спецификации, представленные NVIDIA, указывают на карту с 2176 ядрами CUDA по сравнению с 1920 на исходной RTX 2060 (6 ГБ). 2176 - это столько же ядер CUDA, сколько было у RTX 2060 SUPER.

В то время как RTX 2060 максимально использует микросхему «TU106», RTX 2060 12 ГБ основан на более крупном «TU104», чтобы достичь количества ядер CUDA. RTX 2060 SUPER имеет 8 ГБ памяти на шине памяти шириной 256 бит, однако RTX 2060 12 ГБ использует более узкую шину шириной 192 бит, отключая 1/4 ширины шины «TU104». Скорость передачи данных по памяти на обоих SKU одинакова - 14 Гбит/с. Сегментация между ними в области тактовых частот графического процессора кажется незначительной. Оригинальный RTX 2060 работает на частоте 1680 МГц, а новый RTX 2060 12 ГБ - на 1650 МГц. Типичная мощность платы увеличена до 185 Вт по сравнению со 160 Вт у оригинальной RTX 2060 и 175 Вт у RTX 2060 SUPER.

NVIDIA заставляет своих партнеров предложить несколько продуктов с индивидуальным дизайном на основе нового SKU, которые должны быть по цене ниже, чем у RTX 3060 «Ampere». Это может быть ответом на AMD Radeon RX 6600, которая превосходит RTX 2060 SUPER на 3% и исходную RTX 2060 на 13% при разрешении 1080p. Технологически старая архитектура «Тьюринга» не будет считаться устаревшей на текущем рынке, поскольку она поддерживает полную совместимость с DirectX 12 Ultimate.

Комментарии и отзывы NVIDIA GeForce RTX 2060 12 ГБ
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