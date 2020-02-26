Новейший маршрутизатор Huawei AX3 Router

2020-02-26, Автор - Ramil; Продукт - Huawei AX3 Router; [96]
Huawei AX3 Router оснащен четырехъядерным процессором Gigahome с частотой 1,4 ГГц и работает под управлением собственной операционной системы Harmony. Имеет подключение через NFC.

Huawei AX3 - это маршрутизатор Wi-Fi 6. Предлагает скорость передачи данных до 3000 Мбит/с и полосу пропускания 160 МГц. Он также совместим со старыми стандартами Wi-Fi.

Сетевое оборудование Huawei AX3 Router позволяет синхронизироваться с 4 устройствами в диапазоне 2,4 ГГц и 16 устройствами в диапазоне 5 ГГц. Всего может поддерживать до 128 устройств вместе.

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