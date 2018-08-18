Новые PCB фотографии GeForce RTX 2080

2018-08-18, Автор - Нияз Дусталев; Продукт - NVIDIA GeForce RTX 2080; [114]
Трудно подтвердить данную информацию, которые происходили в отношении новой серии NVIDIA GeForce RTX 2080. Новые фотографии GeForce RTX 2080 и его GPU чипа появились в интернете.
Новые фотографии всплыли на портале videocardz. На данный момент сложно утверждать, что это окончательный дизайн GPU, но с большой вероятностью плата RTX 2080 будет выглядеть именно так, как вы увидеть ниже. Она имеет 8 чипов GDDR6, показательных для 8 ГБ графической памяти. Затем, он имеет маркировку GPU TU104-400. Чип TU102 предназначен для GeForce RTX 2080 Ti.


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