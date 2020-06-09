Новые холодильники CANDY

Уже в июне на российских рынках будут доступны новые модели комбинированных холодильников: 185-сантиметровые CCRN 6180W в белом цвете и CCRN 6180S в цвете серебро, и еще модель CCRN 6200W в белом корпусе и высотой 200 см.

CCRN 6180W

CCRN 6180S

CCRN 6200W

Несмотря на свой довольно компактный дизайн холодильники имеют внушительный полезный объем 333 л и 370 л для моделей высотой 185 см и 200 см соответственно. Также благодаря технологии Total No Frost, при которой в морозильной камере не создается большого количества льда, нет необходимости размораживать холодильник вручную. Ещё все модели имеют функцию «Быстрое охлаждение», при которой за короткое время можно охладить свежие продукты до нужной температуры. Данная функция окажется весьма нужной, если необходимо положить на хранение только что купленную рыбу, мясо, очень внушительный объем продуктов или большую кастрюлю с супом.

Помимо всего прочего данная функция позволит идеально сохранить свежесть и вкусовые качества приготовленных накануне блюд, если, например, пользователь готовится к большому ужину заранее. Среди плюсов стоит отметить, что все новые модели холодильников Candy оснащены полностью электронным управлением и обладают низким уровнем шума благодаря современным специальным шумоизоляционным материалам.

Цены

  • 34004287 - CCRN 6180W белый. РРЦ – 27 990 рублей
  • 34004288 - CCRN 6180S серебро. РРЦ – 29 990 рублей
  • 34004286 - CCRN 6200W белый. РРЦ – 29 990 рублей
Продажи стартуют с июня месяца 2020 года.
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