Новые iPad Pro и iPad Air готовы к выходу

Сетевые инсайдеры, в числе которых и авторитетный журналист Bloomberg Марк Гурман, сообщают о скором релизе новых планшетов Apple iPad Pro и iPad Air. Презентация может пройти уже в начале мая. По предварительным данным, Apple готовит к выходу два обновленных планшета iPad Pro, которые оснастят тонким корпусом, OLED-экраном с узкими рамками, фирменной однокристальной системой M3 и поддержкой беспроводной зарядки MagSafe.

Также купертиновцы выпустят два обновленных iPad Air. Им приписывают наличие процессора Apple M2, фронтальной камеры в альбомной ориентации и 12,9-дюймового дисплея в одной из версий. Также источники сообщают о выходе обновлённой клавиатуры Magic Keyboard для iPad Pro, которая сможет похвастаться алюминиевым корпусом и увеличенным трекпадом.
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