Новые игры в Xbox Game Pass за октябрь 2021 года

На этой неделе Microsoft объявила о новых играх, которые поступят в службу подписки Xbox Game Pass, а также о тех, которые уже доступны в этом месяце через Game Pass.

В число уже доступных игр входят Into the Pit, которая доступна в облаке, консоли и ПК вместе с компьютерной игрой Outriders, разработанной People Can Fly, ветеранами жанра шутеров, Outriders представляет собой путешествие на выживание через дикую планету, в которую можно играть как в одиночной игре, так и в кооперативном игровом процессе до 3 игроков. Скоро в Xbox Game Pass появятся такие игры как: Dragon Ball FighterZ, Echo Generation, Everspace 2, Age of Empires IV, American Nightmare Alan Wake, Backbone, Bassmaster Fishing 2022, Nongunz: Doppelganger Edition, he Forgotten City.