Новые камеры мгновенной печати - Canon IVY CLIQ

Canon анонсировала две новые камеры с мгновенной печатью IVY CLIQ и IVY CLIQ +. Каждая вмещает до десяти листов пленки Zink, может экспортировать свои фотографии в приложение CLIQ + Instant Camera Printer + и включает в себя оптический видоискатель и USB-кабель для зарядки аккумулятора.

Модель IVY CLIQ + оснащена 8-мегапиксельным сенсором, печатью 2 x 2 и 2 x 3, слотом для microSD, возможностью повторной печати для обмена последними снимками с друзьями и зеркало для селфи, окруженное светодиодным световым кольцом. Canon IVY CLIQ + появится в продаже в апреле с комплектом листов фотобумаги 2 x 3 за $159,99. Она будет жемчужно-белого, сапфирового или рубиново-красного цвета.

Между тем, камера IVY CLIQ имеет только 5-мегапиксельный сенсор, а также те же опции печати 2 x 2 и 2 x 3, microSD и зеркало для селфи без светодиодного светового кольца, которое имеет CLIQ +. Цена на комплект IVY CLIQ , который также будет выпущен в апреле, составит $ 99.