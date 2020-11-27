Новые планшеты Apple получат 5G

Хотя сложно превзойти ту волну обсуждений, которую Apple произвела в этом году со своим M1 Silicon, линейка устройств начала 2021 года тоже не будет скучной для прессы и пользователей. Появятся новые iPad Pro, в которых будет использоваться новая технология в дисплее, но это, возможно, не единственная его особенность. Согласно последней информации от инсайдеров, эти iPad высокого класса будут иметь поддержки 5G или даже mmWave 5G. Фактически, эти планшеты будут первыми, кто протестирует 5G от компании Apple. Конечно, сами сети пятого поколения не поддерживаются на текущий момент ни одним производителем, так как сотовые операторы не подготовили оборудование, но это скорее дело времени. В обозримом будущем все изменится.