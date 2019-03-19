Новые планшеты от компании Apple

Apple анонсировала две новые модели iPad, 10,5-дюймовый iPad Air третьего поколения и 7,9-дюймовый iPad mini пятого поколения.

Новый iPad Air оснащен совершенно новым 10,5-дюймовым дисплеем Retina с соотношением сторон 4:3. Он имеет разрешение 2224x1668 пикселей с плотностью 264 точек на дюйм. Дисплей ламинирован под стекло, аналогично моделям iPad Air 2 и Pro, но в отличие от обычного iPad 6-го поколения, он также оснащен технологией True Tone и широкой поддержкой цветов DCI-P3.

Между тем, меньший iPad mini имеет 7,9-дюймовый дисплей 4:3 с разрешением 2048x1536 пикселей, а при 326PPI это самая высокая плотность среди всех моделей iPad. Этот дисплей также ламинирован и поддерживает True Tone и широкий цвет. Кроме того, две новые модели iPad практически идентичны. Оба работают на чипсете Apple A12 Bionic с Neural Engine и встроенным сопроцессором M12. Оба имеют емкость 64 ГБ и 256 ГБ с дополнительной поддержкой сотовой связи. Оба поддерживают Apple Pencil первого поколения.