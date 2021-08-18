Новые процессоры AMD на новом сокете не потребуют апгрейда кулера

AMD ясно дала понять, что ее текущий сокет AM4 будет снят с производства, когда в следующем году будут выпущены ее чипы Zen 4. Новый сокет, обычно называемый AM5, переключится на дизайн LGA, где контакты находятся в разъеме материнской платы, а ЦП имеет контактные площадки, в отличие от текущей конфигурации, в которой контакты находятся на ЦП. Это то, чем Intel занимается в течение многих лет. Кроме того, хотя утечки о сокете AM5 появились ранее в этом году, новые спецификации и изображения от инсайдера под ником TtLexington предполагают, что новый сокет может быть в целом совместим с существующими кулерами.

Могут потребоваться новые скобки, что часто бывает при замене сокета, но крепление не слишком отличается от того, что у нас есть в настоящее время. Это определенно хорошо, если вы планируете обновление и хотите перенести как можно большую часть вашей текущей системы в будущий компьютер. Кроме того, ожидается, что Zen 4 перейдет на поддержку DDR5, так что вы вполне можете сохранить старый кулер и прочие элементы системы, заменив лишь процессор, материнскую плату и оперативную память для комфортной работы. Впрочем, на данный момент это всего лишь слухи — Zen 4 не ожидается в следующем году, так что есть много времени, чтобы что-то изменилось. Но обратная совместимость с существующими кулерами и возможность появления некоторых монстр-чипов могут привести к интересным битвам процессоров в следующем году. В частности, мы ожидаем, что Intel тоже выпустит новое поколение процессоров в обозримом будущем.
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