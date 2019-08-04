Новый Chromebook от Lenovo

Lenovo представляет три новых Chromebook. Три новые системы включают в себя 11,6-дюймовый C340-11, 14-дюймовый S340 и 15,6-дюймовый C340-15, последний размер, редко встречающийся в Chromebook. Первые два заменяют C330 и S330, оба из которых переходят с процессоров MediaTek на процессоры Intel Celeron N4000. В дополнение к ожидаемому приросту производительности, каждая новая версия поставляется со специальной цветовой опцией, которая будет выделяться по сравнению со стандартным монохромным дизайном: розовый для C340 и темно-фиолетовый для S340. Оба оснащены 4 ГБ оперативной памяти и 32 или 64 ГБ встроенной памяти. C340 оснащен сенсорным дисплеем 1366 × 768, в то время как S340 предлагает сенсорный экран Full HD в качестве опции, поскольку дисплей может лежать ровно благодаря 180-градусному шарниру.

Lenovo Chromebook C340-15, который, будет позиционироваться как недорогая альтернатива Yoga Chromebook C630. Как и C630, это 15,6-дюймовый кабриолет с возможностью поворота на 360 градусов и сенсорным экраном. Оснащен 4 ГБ ОЗУ вместо 8 ГБ и дополнен процессором Intel Core i3-8130U вместо процессора i5-8250U. C340-15 включает в себя полноразмерную цифровую клавиатуру с подсветкой.