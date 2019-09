Студия Respawn работают над созданием новой игры из серии Medal of Honor.

Medal of Honor: Above and Beyond это шутер в сеттинге о Второй мировой. По словам руководителя разработки Питера Хиршманна, игроков ждут более 50 уровней, в период с 1943 по 1945 год.

Прохождение Medal of Honor: Above and Beyond у игроков займет не меньше 10-13 часов. Игра выйдет в 2020 году.