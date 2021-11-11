Новый PixelBook ждать пока что не стоит

Ноутбук Google PixelBook Go от технологического гиганта был выпущен около двух лет назад, и все ожидали, что компания выпустит его преемника, учитывая, что оригинальный PixelBook также был выпущен за два года до PixelBook Go. Однако, если вы относитесь к числу тех, кто ждал PixelBook 2 или того, что в конечном итоге называется ноутбуком PixelBook следующего поколения, вас ждет разочарование, поскольку компания подтвердила, что гаджет точно не появится раньше 2023 года. На пресс-конференции Qualcomm в Лондоне Криса Цолаки, менеджера по розничным партнерам Chromebook в Google, спросили о компании, работающей над новым ноутбуком Pixelbook, и он ответил, что в следующем году от Google ничего не будет. Более того, менеджер заявил, что у него нет никакой точной информации о будущем данной линейки, так что говорить об этом направлении он не может.

Это означает, что следующий ноутбук под брендом Google не будет запущен ни в этом, ни в следующем году (то есть в 2022 году). Есть вероятность, что он будет запущен в 2023 году, но это всего лишь предположение, поскольку конкретной информации о нем нет. Если бы компания работала в этом направлении, то представитель компании обязательно рассказал бы о гаджете на пресс-конференции перед журналистами, но этого не произошло. Напомним, что Google является создателем Chrome OS, и поэтому Chromebook под брендом Google имеет особую привлекательность, но другие производители также выпускают на рынок несколько впечатляющих Chromebook, и вы все еще можете получить PixelBook Go первого поколения.