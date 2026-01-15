Обзор и тесты iRU Tactio 15PHC. Выбираем ноутбук для работы и учебы в 2026

Серия ноутбуков iRU Tactio 15PHC подходит для учебы, работы и развлечения, сочетая в себе функциональность, производительность и привлекательный внешний вид. Изучаемая сегодня модель построена на базе процессора AMD Ryzen 5 7430U с интегрированной графикой Radeon RX Vega 7, оснащена экраном с диагональю 15.6 дюймов с разрешением Full HD, оперативной памятью объемом 16 Гбайт и накопителем с емкостью 512 Гбайт.

Комплектация

Поставляется в коробке из картона белого цвета со схематичным изображением и логотипом бренда. Есть пластиковая ручка для удобной переноски. Ноутбук сопровождается 12 месяцами гарантии на территории России, Беларуси и Казахстана, технической и сервисной поддержкой.

Комплект включает документацию, блок питания 19В 3.42А.

Внешний вид

Строгий и лаконичный внешний вид, то что и ждешь от ноутбука для работы и учебы. В основе пластик графитового цвета с матовым покрытием. На крышке по центру логотип iRU.

Небольшая толщина корпуса (19.8 мм) и легкий вес (1.75 кг) позволят без проблем носить с собой в офис или на лекции. Качество сборки высокое, собран корпус без зазоров, достаточно жесток.

На основании резиновые ножки, обеспечивающие устойчивое размещение на ровной поверхности и зазор для доступа воздуха к вентиляционной решетке. К плюсам отнесем наличие отдельной крышки с быстрым доступом к М.2 разъему, позволяющему просто и быстро увеличить объем доступной памяти под хранение данных.

Крышка открывается на 140 градусов. Во всех положениях корпус не перевешивает. Открывать можно одной рукой, придерживая основание. Шарнир прочный.

Разъемы у iRU Tactio 15PHC распределены под двум граням. На левой гнездо питания, USB 3.2 Type-A, HDMI и USB-C. Последний может использоваться только для передачи данных, вывод графики и зарядка не поддерживаются.

На левой грани USB 3.2, спаренный аудиоразъем, картридер формата microSD с высокими скоростями работы с данными. Набор хороший, закрывает большинство потребностей, включая подключение периферии, накопителей и стационарного монитора или телевизора.

Рамки вокруг экрана 5 мм. По центру верхней выведен объектив веб-камеры с разрешением 1 Мп, для видеосвязи, удаленной работы и учебы, также есть группа из двух микрофонов.

Клавиатура с цифровым блоком. Схема расположения кнопок традиционная. Символы нанесены краской белого цвета, устойчивой к стиранию. Ход у кнопок короткий, нажимаются бесшумно. Тачпад 120х80 мм смещен для удобства немного левее. Над блоком клавиатуры размещен вывод парного динамика мощностью 1 Вт каждый.

Экран

Для вывода изображения iRU Tactio 15PHC использует 15.6-дюймовую IPS-матрицу с разрешением Full HD (1920x1080 пикселей). Качество установленной матрицы хорошее. Широкие углы обзора, корректно настроенная цветопередача. Частота обновления 60 Гц.

Хорошее решение для выполнение типовых задач, просмотра контента, чтения, печати документов, работы с таблицами. При этом дома или в офисе есть возможность расширить рабочее пространство подключением стационарного монитора.

Мы провели его детальное тестирование с помощью калибратора. Согласно полученным данным максимальная яркость составила 257 КД/М2 при контрастности 950:1. Охват цветового пространства sRGB – 67%, AdobeRGB – 50%, P3 – 50%.

Платформа и тесты

Помимо отмеченного выше отдельного лючка к дополнительному М.2 разъему, можно снять крышку полностью без нарушения гарантийных пломб. Внутри печатная плата черного цвета, система активного охлаждения с медной тепловой трубкой и радиальным вентилятором.

PCMARK 10

В максимальной нагрузке температура процессора составляла 76 градусов, в обычной работе 52 градуса. При этом уровень шума в нагрузке оставался умеренным, не превышая 38 дБ, с обычными приложениями его было не слышно.

Аккумулятор с емкостью 4350 мАч (49.59 Втч). В обычном рабочем сценарии со средней яркостью экрана дает 6.5 часов беспрерывной работы, около 5 часов просмотра фильмов.

Geekbench

Процессор AMD Ryzen 5 7340U с шестью ядрами и 12 потоками. Тактовая частота варьируется в диапазоне от 2300 МГц до 4300 МГц.

Cinebench

3DMark 11

AIDA 64

TimeSpy

Установлены планки оперативной памяти типа LPDDR4 по 8 Гбайт каждая. Рабочая частота 3200 МГц, тайминги 22-22-22-52. Обе съемные, можно будет увеличить установив больший объем.Интегрированная графика AMD Radeon RX Vega 7 с частотой до 1800 МГц. Позволяет играть в игры уровня DOTA 2, Counter-Strike 2, World of Tanks.

NightRaid

CrystalDiskMark

Быстрый накопитель М.2. объемом 512 Гбайт. При продолжительной нагрузке накопитель заметно не нагревался.

ASSD Benchmark

3DMark

Итоги

iRU Tactio 15PHC станет отличным выбором при поиске ноутбука для работы и учеба, это сбалансированное решение с актуальным техническим оснащением, высоким качеством исполнения и доступным ценником. Гарантийное сопровождение, возможность простой установки дополнительного накопителя, процессор с высоким быстродействием, умеренный шум в продолжительной нагрузке, веб-камера с двойным микрофоном, набор интерфейсов и разъемов, легкий вес, IPS-дисплей. К минусам отнесем невозможность зарядки через USB-C разъем.