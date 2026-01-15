Обзор и тесты iRU Tactio 15PHC. Выбираем ноутбук для работы и учебы в 2026

Комплект включает документацию, блок питания 19В 3.42А.
Небольшая толщина корпуса (19.8 мм) и легкий вес (1.75 кг) позволят без проблем носить с собой в офис или на лекции. Качество сборки высокое, собран корпус без зазоров, достаточно жесток.
На основании резиновые ножки, обеспечивающие устойчивое размещение на ровной поверхности и зазор для доступа воздуха к вентиляционной решетке. К плюсам отнесем наличие отдельной крышки с быстрым доступом к М.2 разъему, позволяющему просто и быстро увеличить объем доступной памяти под хранение данных.
Крышка открывается на 140 градусов. Во всех положениях корпус не перевешивает. Открывать можно одной рукой, придерживая основание. Шарнир прочный.
Разъемы у iRU Tactio 15PHC распределены под двум граням. На левой гнездо питания, USB 3.2 Type-A, HDMI и USB-C. Последний может использоваться только для передачи данных, вывод графики и зарядка не поддерживаются.
На левой грани USB 3.2, спаренный аудиоразъем, картридер формата microSD с высокими скоростями работы с данными. Набор хороший, закрывает большинство потребностей, включая подключение периферии, накопителей и стационарного монитора или телевизора.
Рамки вокруг экрана 5 мм. По центру верхней выведен объектив веб-камеры с разрешением 1 Мп, для видеосвязи, удаленной работы и учебы, также есть группа из двух микрофонов.
Клавиатура с цифровым блоком. Схема расположения кнопок традиционная. Символы нанесены краской белого цвета, устойчивой к стиранию. Ход у кнопок короткий, нажимаются бесшумно. Тачпад 120х80 мм смещен для удобства немного левее. Над блоком клавиатуры размещен вывод парного динамика мощностью 1 Вт каждый.
Хорошее решение для выполнение типовых задач, просмотра контента, чтения, печати документов, работы с таблицами. При этом дома или в офисе есть возможность расширить рабочее пространство подключением стационарного монитора.
Мы провели его детальное тестирование с помощью калибратора. Согласно полученным данным максимальная яркость составила 257 КД/М2 при контрастности 950:1. Охват цветового пространства sRGB – 67%, AdobeRGB – 50%, P3 – 50%.
В максимальной нагрузке температура процессора составляла 76 градусов, в обычной работе 52 градуса. При этом уровень шума в нагрузке оставался умеренным, не превышая 38 дБ, с обычными приложениями его было не слышно.
Аккумулятор с емкостью 4350 мАч (49.59 Втч). В обычном рабочем сценарии со средней яркостью экрана дает 6.5 часов беспрерывной работы, около 5 часов просмотра фильмов.
Процессор AMD Ryzen 5 7340U с шестью ядрами и 12 потоками. Тактовая частота варьируется в диапазоне от 2300 МГц до 4300 МГц.
Установлены планки оперативной памяти типа LPDDR4 по 8 Гбайт каждая. Рабочая частота 3200 МГц, тайминги 22-22-22-52. Обе съемные, можно будет увеличить установив больший объем.
Быстрый накопитель М.2. объемом 512 Гбайт. При продолжительной нагрузке накопитель заметно не нагревался.