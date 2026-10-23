Обзор и тесты GIGABYTE GAMING A16 EWH. Игровой ноутбук с Core Ultra 9 и GeForce RTX 5070

В условиях, когда стоимость оперативной памяти за короткий период выросла в 5-6 раз, а остальные компоненты пошли следом, стоимость сборки настольных ПК заметно выросла, и хорошей альтернативой им стали игровые ноутбуки. К тому же это готовая для работы система, не ограничивающая пользователя стенами квартиры. При этом, как и с настольными ПК, в рамках линейки игровых ноутбуков GIGABYTE GAMING A16, относящимися к доступному ценовому сегменту, есть разные варианты компоновки в зависимости от процессора, видеокарты и объема встроенной памяти. Сегодня протестируем топовый вариант с процессором Intel Core Ultra 9 185H и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop 8 GB. Философия проста и понятна – максимум производительности за свои деньги.

Комплектация

Компактная упаковка из плотного картона с удобной пластиковой ручкой. В комплекте блок питания мощностью 240 Вт, руководство пользователя, наклейка с логотипом GiMATE и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнен ноутбук в корпусе из пластика темно-серого цвета. Сборка качественная, внешний вид достаточно сдержанный для игровой модели. Его вполне можно будет днем использовать в офисе или на учебе, а вечером играть с друзьями в игры.

Вес 2.2 кг, толщина 23 мм. За открытие крышки отвечают тугие петли, обеспечивающие устойчивое положение под разными углами наклона. Максимальный угол – 180 градусов, раскладывается в одну плоскость с основанием.

Рамки вокруг экрана узкие, по центру верхней - объектив фронтальной камеры, микрофон. Поддерживает авторизацию Windows Hello. Качество передаваемого изображения хорошее, подойдет для удаленной работы и участия в онлайн-конференциях.

Интерфейсы у GIGABYTE GAMING A16 EWH распределены по двум боковым граням, на тыльной только вентиляционные решетки. Слева гнездо питания, гигабитный RJ-45, HDMI, USB 3.2 Gen1 Type-A, USB-C. Последний поддерживает DisplayPort 1.4 и PowerDelivery 3.0.

Справа спаренный аудиоразъем под наушники с микрофоном, два USB 3.2 Gen1 Type-A. Все порты скоростные, и их количества будет достаточно для подключения периферии и накопителей. Также есть возможность вывода изображения на внешний монитор.

Блок клавиатуры без цифрового блока. Кнопки низкопрофильные с периферийной подсветкой, по личному ощущению у них увеличенная площадь в сравнении с большей частью ноутбуков, протестированных ранее, что повышает удобство набора текста и управления в играх.

Нажимаются бесшумно. Ход 1.7 мм. Яркость и эффекты для всей зоны можно будет настраивать индивидуально.

При нажатии на тачпад хорошо ощутимый тактильный щелчок. Поверхность у него матовая, работает точно. Размеры 135 на 90 мм, большой и удобный, он был увеличен по сравнению с ранними моделями.

На основании по периметру резиновые ножки, обеспечивающие устойчивое положение при размещении на ровной поверхности. На основании также находятся заборные решетки активной системы охлаждения.

Экран

В изучаемом ноутбуке установлена 16-дюймовая матрица с разрешением 1920 на 1200 пикселей с низкими задержками 3 мс и частотой обновления 165 Гц. Учитывая разрешение и установленную в нем видеокарту GeForce RTX 5070, пользователь в играх получит высокую плавность в современных играх на высоких настройках графики.

Подсветка у матрицы равномерна по всей площади. Углы обзора широкие. Согласно измерениям калибратора максимальный уровень яркости 350 кд/м2.

Охват цветового пространства sRGB-68%, AdobeRGB – 51%. Монитор заточен под игры и предлагает картинку с высокой контрастностью. Картинка сочная и насыщенная.

Внутренняя часть

Активная система охлаждения у GIGABYTE GAMING A16 EWH состоит из двух активных вентиляторов, расположенных по краям; между собой радиаторы соединены с помощью плоских медных трубок. Установлена одна планка памяти объемом 16 Гбайт типа DDR5, владелец сможет установить второй модуль, увеличив объем оперативной памяти. Накопитель М.2 с интерфейсом PCIe 4.0 объемом 1 Тбайт. Аккумуляторная батарея 76.1 Wh.

Тесты

Работает игровой ноутбук на связке Intel Core Ultra 9 185H и видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop 8 GB с полным TGP 115 Вт. CPU - это высокопроизводительный чип на архитектуре Meteor Lake с 16 ядрами, шесть из которых производительные и 8 энергоэффективные. Версия видеокарты с 8 Гбайт графической памяти типа GDDR7. 16 Гбайт оперативной памяти DDR5 работает на частоте 5600 МГц с таймингами 46-45-45-90.Для начала проверили работу системы охлаждения. В максимальной синтетической нагрузке на процессор температура держалась в среднем на отметке 80 градусов.

Geekbench

PCMark 10

AIDA 64

3D Mark11

CrystalDiskMark

Time Spy

FireStrike Extreme

Night Raid

Port Royal

Solar Bay

Тесты в играх

CyberPunk 2077 – 84 FPS,

GTA 5 – 179 FPS,

Baldurs Gate 3 – 119 FPS,

Kingdom Come Deliverance 2 – 101 FPS,

Civilization 7 – 156 FPS.

Софт

Тестирование в играх проводили на максимальных настройках в разрешении Full HD.GIGABYTE GAMING A16 EWH поддерживает фирменный центр управления GiMATE с интегрированными инструментами на базе искусственного интеллекта. В главном окне утилиты можно выбрать режим работы под основной тип контента. Три режима производительности: тишина, баланс и производительность. Можно вести мониторинг частоты работы процессора и графического ядра, а также включить интеллектуальный подбор для получения баланса между производительностью и автономностью.

Вкладка для управления оборудованием. Выбор параметров для аккумулятора, зарядки, веб-камеры. Управление звуком и технологией Dolby Atmos. Сетевые параметры подключения по Wi-Fi и аксессуаров по Bluetooth. Актуализация и обновление версий драйверов.

Выбор персональных настроек профиля: сбалансированный, игры, создание контента, энергосбережение.

Встроенные инструменты для создания контента силами искусственного интеллекта: GiMATE Creator, GiMATE Coder.

Управление подсветкой клавиатуры с выбором эффектов, цветов и яркости.

Аккумулятор

Итоги

За автономную работу ноутбука отвечает аккумулятор с емкостью 76 Втч. В режиме веб-серфинга давал в среднем 8.5 часов автономной работы. С учетом установленной платформы результаты отличные.GIGABYTE GAMING A16 EWH – высокопроизводительный игровой ноутбук с 16-дюймовым экраном с частотой обновления 165 Гц, процессором Intel Core Ultra 9 и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5070 с полным TGP, хорошим набором портов, длительным временем автономной работы, возможностями апгрейда с увеличением объема оперативной памяти и накопителя. Отличный вариант под игры с высоким фреймрейтом и плавной картинкой.