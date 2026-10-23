Обзор и тесты GIGABYTE GAMING A16 EWH. Игровой ноутбук с Core Ultra 9 и GeForce RTX 5070

В условиях, когда стоимость оперативной памяти за короткий период выросла в 5-6 раз, а остальные компоненты пошли следом, стоимость сборки настольных ПК заметно выросла, и хорошей альтернативой им стали игровые ноутбуки. К тому же это готовая для работы система, не ограничивающая пользователя стенами квартиры. При этом, как и с настольными ПК, в рамках линейки игровых ноутбуков GIGABYTE GAMING A16, относящимися к доступному ценовому сегменту, есть разные варианты компоновки в зависимости от процессора, видеокарты и объема встроенной памяти. Сегодня протестируем топовый вариант с процессором Intel Core Ultra 9 185H и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop 8 GB. Философия проста и понятна – максимум производительности за свои деньги.

Обзор и тесты GIGABYTE GAMING A16 EWH

Комплектация

Компактная упаковка из плотного картона с удобной пластиковой ручкой. В комплекте блок питания мощностью 240 Вт, руководство пользователя, наклейка с логотипом GiMATE и гарантийный талон.

комплектация GIGABYTE GAMING A16 EWH

Внешний вид

Выполнен ноутбук в корпусе из пластика темно-серого цвета. Сборка качественная, внешний вид достаточно сдержанный для игровой модели. Его вполне можно будет днем использовать в офисе или на учебе, а вечером играть с друзьями в игры.

внешний вид GIGABYTE GAMING A16 EWH

Вес 2.2 кг, толщина 23 мм. За открытие крышки отвечают тугие петли, обеспечивающие устойчивое положение под разными углами наклона. Максимальный угол – 180 градусов, раскладывается в одну плоскость с основанием.

внешний вид GIGABYTE GAMING A16 EWH

Рамки вокруг экрана узкие, по центру верхней - объектив фронтальной камеры, микрофон. Поддерживает авторизацию Windows Hello. Качество передаваемого изображения хорошее, подойдет для удаленной работы и участия в онлайн-конференциях.

внешний вид GIGABYTE GAMING A16 EWH

Интерфейсы у GIGABYTE GAMING A16 EWH распределены по двум боковым граням, на тыльной только вентиляционные решетки. Слева гнездо питания, гигабитный RJ-45, HDMI, USB 3.2 Gen1 Type-A, USB-C. Последний поддерживает DisplayPort 1.4 и PowerDelivery 3.0.

внешний вид GIGABYTE GAMING A16 EWH

Справа спаренный аудиоразъем под наушники с микрофоном, два USB 3.2 Gen1 Type-A. Все порты скоростные, и их количества будет достаточно для подключения периферии и накопителей. Также есть возможность вывода изображения на внешний монитор.

внешний вид GIGABYTE GAMING A16 EWH

Блок клавиатуры без цифрового блока. Кнопки низкопрофильные с периферийной подсветкой, по личному ощущению у них увеличенная площадь в сравнении с большей частью ноутбуков, протестированных ранее, что повышает удобство набора текста и управления в играх.

внешний вид GIGABYTE GAMING A16 EWH

Нажимаются бесшумно. Ход 1.7 мм. Яркость и эффекты для всей зоны можно будет настраивать индивидуально.

внешний вид GIGABYTE GAMING A16 EWH

При нажатии на тачпад хорошо ощутимый тактильный щелчок. Поверхность у него матовая, работает точно. Размеры 135 на 90 мм, большой и удобный, он был увеличен по сравнению с ранними моделями.

внешний вид GIGABYTE GAMING A16 EWH

На основании по периметру резиновые ножки, обеспечивающие устойчивое положение при размещении на ровной поверхности. На основании также находятся заборные решетки активной системы охлаждения.

внешний вид GIGABYTE GAMING A16 EWH

Экран

экран GIGABYTE GAMING A16 EWH

В изучаемом ноутбуке установлена 16-дюймовая матрица с разрешением 1920 на 1200 пикселей с низкими задержками 3 мс и частотой обновления 165 Гц. Учитывая разрешение и установленную в нем видеокарту GeForce RTX 5070, пользователь в играх получит высокую плавность в современных играх на высоких настройках графики.

экран GIGABYTE GAMING A16 EWH

Подсветка у матрицы равномерна по всей площади. Углы обзора широкие. Согласно измерениям калибратора максимальный уровень яркости 350 кд/м2.

тест экрана GIGABYTE GAMING A16 EWH

Охват цветового пространства sRGB-68%, AdobeRGB – 51%. Монитор заточен под игры и предлагает картинку с высокой контрастностью. Картинка сочная и насыщенная.

тест экрана GIGABYTE GAMING A16 EWH

Внутренняя часть

Активная система охлаждения у GIGABYTE GAMING A16 EWH состоит из двух активных вентиляторов, расположенных по краям; между собой радиаторы соединены с помощью плоских медных трубок. Установлена одна планка памяти объемом 16 Гбайт типа DDR5, владелец сможет установить второй модуль, увеличив объем оперативной памяти. Накопитель М.2 с интерфейсом PCIe 4.0 объемом 1 Тбайт. Аккумуляторная батарея 76.1 Wh.

тесты GIGABYTE GAMING A16 EWH

Работает игровой ноутбук на связке Intel Core Ultra 9 185H и видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop 8 GB с полным TGP 115 Вт. CPU - это высокопроизводительный чип на архитектуре Meteor Lake с 16 ядрами, шесть из которых производительные и 8 энергоэффективные. Версия видеокарты с 8 Гбайт графической памяти типа GDDR7. 16 Гбайт оперативной памяти DDR5 работает на частоте 5600 МГц с таймингами 46-45-45-90.

Тесты

Для начала проверили работу системы охлаждения. В максимальной синтетической нагрузке на процессор температура держалась в среднем на отметке 80 градусов.

тесты GIGABYTE GAMING A16 EWH

Geekbench

тесты GIGABYTE GAMING A16 EWH

PCMark 10

тесты GIGABYTE GAMING A16 EWH

AIDA 64

тесты GIGABYTE GAMING A16 EWH

3D Mark11

тесты GIGABYTE GAMING A16 EWH

CrystalDiskMark

тесты GIGABYTE GAMING A16 EWH

Time Spy

тесты GIGABYTE GAMING A16 EWH

FireStrike Extreme

тесты GIGABYTE GAMING A16 EWH

Night Raid

тесты GIGABYTE GAMING A16 EWH

Port Royal

тесты GIGABYTE GAMING A16 EWH

Solar Bay

тесты GIGABYTE GAMING A16 EWH

Тесты в играх

Тестирование в играх проводили на максимальных настройках в разрешении Full HD.
  • CyberPunk 2077 – 84 FPS,
  • GTA 5 – 179 FPS,
  • Baldurs Gate 3 – 119 FPS,
  • Kingdom Come Deliverance 2 – 101 FPS,
  • Civilization 7 – 156 FPS.

Софт

GIGABYTE GAMING A16 EWH поддерживает фирменный центр управления GiMATE с интегрированными инструментами на базе искусственного интеллекта. В главном окне утилиты можно выбрать режим работы под основной тип контента. Три режима производительности: тишина, баланс и производительность. Можно вести мониторинг частоты работы процессора и графического ядра, а также включить интеллектуальный подбор для получения баланса между производительностью и автономностью.

софт GIGABYTE GAMING A16 EWH

Вкладка для управления оборудованием. Выбор параметров для аккумулятора, зарядки, веб-камеры. Управление звуком и технологией Dolby Atmos. Сетевые параметры подключения по Wi-Fi и аксессуаров по Bluetooth. Актуализация и обновление версий драйверов.

софт GIGABYTE GAMING A16 EWH

Выбор персональных настроек профиля: сбалансированный, игры, создание контента, энергосбережение.

софт GIGABYTE GAMING A16 EWH

Встроенные инструменты для создания контента силами искусственного интеллекта: GiMATE Creator, GiMATE Coder.

софт GIGABYTE GAMING A16 EWH

Управление подсветкой клавиатуры с выбором эффектов, цветов и яркости.

софт GIGABYTE GAMING A16 EWH

Аккумулятор

За автономную работу ноутбука отвечает аккумулятор с емкостью 76 Втч. В режиме веб-серфинга давал в среднем 8.5 часов автономной работы. С учетом установленной платформы результаты отличные.

Итоги

GIGABYTE GAMING A16 EWH – высокопроизводительный игровой ноутбук с 16-дюймовым экраном с частотой обновления 165 Гц, процессором Intel Core Ultra 9 и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5070 с полным TGP, хорошим набором портов, длительным временем автономной работы, возможностями апгрейда с увеличением объема оперативной памяти и накопителя. Отличный вариант под игры с высоким фреймрейтом и плавной картинкой.
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