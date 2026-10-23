Обзор и тесты GIGABYTE GAMING A16 EWH. Игровой ноутбук с Core Ultra 9 и GeForce RTX 5070

Вес 2.2 кг, толщина 23 мм. За открытие крышки отвечают тугие петли, обеспечивающие устойчивое положение под разными углами наклона. Максимальный угол – 180 градусов, раскладывается в одну плоскость с основанием.
Рамки вокруг экрана узкие, по центру верхней - объектив фронтальной камеры, микрофон. Поддерживает авторизацию Windows Hello. Качество передаваемого изображения хорошее, подойдет для удаленной работы и участия в онлайн-конференциях.
Интерфейсы у GIGABYTE GAMING A16 EWH распределены по двум боковым граням, на тыльной только вентиляционные решетки. Слева гнездо питания, гигабитный RJ-45, HDMI, USB 3.2 Gen1 Type-A, USB-C. Последний поддерживает DisplayPort 1.4 и PowerDelivery 3.0.
Справа спаренный аудиоразъем под наушники с микрофоном, два USB 3.2 Gen1 Type-A. Все порты скоростные, и их количества будет достаточно для подключения периферии и накопителей. Также есть возможность вывода изображения на внешний монитор.
Блок клавиатуры без цифрового блока. Кнопки низкопрофильные с периферийной подсветкой, по личному ощущению у них увеличенная площадь в сравнении с большей частью ноутбуков, протестированных ранее, что повышает удобство набора текста и управления в играх.
Нажимаются бесшумно. Ход 1.7 мм. Яркость и эффекты для всей зоны можно будет настраивать индивидуально.
При нажатии на тачпад хорошо ощутимый тактильный щелчок. Поверхность у него матовая, работает точно. Размеры 135 на 90 мм, большой и удобный, он был увеличен по сравнению с ранними моделями.
На основании по периметру резиновые ножки, обеспечивающие устойчивое положение при размещении на ровной поверхности. На основании также находятся заборные решетки активной системы охлаждения.
В изучаемом ноутбуке установлена 16-дюймовая матрица с разрешением 1920 на 1200 пикселей с низкими задержками 3 мс и частотой обновления 165 Гц. Учитывая разрешение и установленную в нем видеокарту GeForce RTX 5070, пользователь в играх получит высокую плавность в современных играх на высоких настройках графики.
Подсветка у матрицы равномерна по всей площади. Углы обзора широкие. Согласно измерениям калибратора максимальный уровень яркости 350 кд/м2.
Охват цветового пространства sRGB-68%, AdobeRGB – 51%. Монитор заточен под игры и предлагает картинку с высокой контрастностью. Картинка сочная и насыщенная.
Работает игровой ноутбук на связке Intel Core Ultra 9 185H и видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop 8 GB с полным TGP 115 Вт. CPU - это высокопроизводительный чип на архитектуре Meteor Lake с 16 ядрами, шесть из которых производительные и 8 энергоэффективные. Версия видеокарты с 8 Гбайт графической памяти типа GDDR7. 16 Гбайт оперативной памяти DDR5 работает на частоте 5600 МГц с таймингами 46-45-45-90.
Вкладка для управления оборудованием. Выбор параметров для аккумулятора, зарядки, веб-камеры. Управление звуком и технологией Dolby Atmos. Сетевые параметры подключения по Wi-Fi и аксессуаров по Bluetooth. Актуализация и обновление версий драйверов.
Выбор персональных настроек профиля: сбалансированный, игры, создание контента, энергосбережение.
Встроенные инструменты для создания контента силами искусственного интеллекта: GiMATE Creator, GiMATE Coder.
Управление подсветкой клавиатуры с выбором эффектов, цветов и яркости.