Обзор и тесты ThundeRobot Mix. Игровой мини-ПК с RTX 4060 и Intel Core i7

В рамках «Лаборатории» мы проводили тестирование мини-ПК на разных платформах, до текущего момента это были решения для дома и офиса с выполнением типовых задач и простых игр. Изучаемый сегодня ThundeRobot Mix при своей компактности дает больше возможностей и ориентирован на геймеров, работает со связкой Intel Core i7-13620H и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4060.

Комплектация

Коробка из плотного картона черного цвета. Внутри система зафиксирована на пенной подложке. Комплект включает блок питания 19В 11А 220 Вт с двумя видами вилок, включая европейскую, подставку, USB-концентратор и документацию.

Внешний вид

Корпус миниатюрный (26 см х16.5 см х 4.2 см), меньше чем Xbox Series S и Playstation 4 Slim. Разместить можно на ровную поверхность, для этого на основании четыре прорезиненные ножки.

Или использовать комплектную подставку для вертикального размещения. Места много не потребуется, разместится даже позади монитора обеспечив отсутствие лишних проводов в видимой части.

Один из углов скошенный, на нем кнопка запуска с подсветкой по периметру. На крышке логотип бенда.

На основании выпускная вентиляционная решетка с противопылевой сеткой. Заборные решетки по краям. Ожидаемо, в системе используется активная система охлаждения с автоматической регулировкой оборотов.

Разъемы распределены по двум боковым граням. На одной из них у ThundeRobot Mix доступны гнездо питания, HDMI, USB 3.2, USB-C с поддержкой вывода изображения DP 1.4 и PD 100 Dn.

С противоположной стороны спаренный аудиоразъем, USB 3.2 Type-A, гигабитный RJ-45, замок Кенсингтона. Помимо проводных интерфейсов есть поддержка скоростного беспроводного соединения Wi-Fi 6E AX211 и Bluetooth 5.3.

На основании есть отдельный доступ к отсеку с М.2 накопителем. У него имеется металлический радиатор с термоинтерфейсом.

Приложение

Предустановлена операционная система Windows 11 Pro. Предустановлена фирменная утилита, позволяющая выбрать между стандартным и производительным режимом работы. Также есть ручной профиль.

BIOS

BIOS без локализации на английский язык. Включает характерный набор опций.

Тесты

Внутри корпуса два отдельных вентилятора, соответствующие размещению процессора и графического ускорителя. Металлический радиатор, немного больше чем те что ставятся в игровые ноутбуки. Работает система охлаждения в допустимом шумовом диапазоне, тихо в рабочих задачах и с увеличением громкости в производительных.

Установлен процессор Intel Core i7-13620H с 10 ядрами на архитектуре Raptor Lake 13 поколения. 6 производительных потоков и 4 энергоэффективных. Тактовая частота варьируется от 2.4 ГГц до 4.9 ГГц.

GeekBench

PCMark 10

AIDA 64

32 Гбайт оперативной памяти LPDDR5. Работает в двухканальном режиме.

AS SSD

Накопитель объёмом 1 Тбайт с интерфейсом PCIe 4.0. Скорости работы с данными высокие.

Fire Strike

Дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4060 с 8 Гбайт памяти типа GDDR6. Поддерживает трассировку лучшей и ИИ-улучшение картинки. Для Full HD демонстрирует хорошее качество картинки.

Time Spy

Night Raid

Solar Bay

Итоги

ThundeRobot Mix – игровой мини-ПК с Intel Core i7 и GeForce RTX 4060. Тихая и высокопроизводительная система под игры в Full HD разрешении, предлагающая хороший набор проводных и беспроводных интерфейсов.