Обзор и тесты ThundeRobot Mix. Игровой мини-ПК с RTX 4060 и Intel Core i7

В рамках «Лаборатории» мы проводили тестирование мини-ПК на разных платформах, до текущего момента это были решения для дома и офиса с выполнением типовых задач и простых игр. Изучаемый сегодня ThundeRobot Mix при своей компактности дает больше возможностей и ориентирован на геймеров, работает со связкой Intel Core i7-13620H и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4060.

Обзор и тесты ThundeRobot Mix

Комплектация

Коробка из плотного картона черного цвета. Внутри система зафиксирована на пенной подложке. Комплект включает блок питания 19В 11А 220 Вт с двумя видами вилок, включая европейскую, подставку, USB-концентратор и документацию.

комплектация ThundeRobot Mix

Внешний вид

Корпус миниатюрный (26 см х16.5 см х 4.2 см), меньше чем Xbox Series S и Playstation 4 Slim. Разместить можно на ровную поверхность, для этого на основании четыре прорезиненные ножки.

внешний вид ThundeRobot Mix

Или использовать комплектную подставку для вертикального размещения. Места много не потребуется, разместится даже позади монитора обеспечив отсутствие лишних проводов в видимой части.

внешний вид ThundeRobot Mix

Один из углов скошенный, на нем кнопка запуска с подсветкой по периметру. На крышке логотип бенда.

внешний вид ThundeRobot Mix

На основании выпускная вентиляционная решетка с противопылевой сеткой. Заборные решетки по краям. Ожидаемо, в системе используется активная система охлаждения с автоматической регулировкой оборотов.

внешний вид ThundeRobot Mix

Разъемы распределены по двум боковым граням. На одной из них у ThundeRobot Mix доступны гнездо питания, HDMI, USB 3.2, USB-C с поддержкой вывода изображения DP 1.4 и PD 100 Dn.

внешний вид ThundeRobot Mix

С противоположной стороны спаренный аудиоразъем, USB 3.2 Type-A, гигабитный RJ-45, замок Кенсингтона. Помимо проводных интерфейсов есть поддержка скоростного беспроводного соединения Wi-Fi 6E AX211 и Bluetooth 5.3.

внешний вид ThundeRobot Mix

На основании есть отдельный доступ к отсеку с М.2 накопителем. У него имеется металлический радиатор с термоинтерфейсом.

внешний вид ThundeRobot Mix

Приложение

Предустановлена операционная система Windows 11 Pro. Предустановлена фирменная утилита, позволяющая выбрать между стандартным и производительным режимом работы. Также есть ручной профиль.

приложение ThundeRobot Mix

BIOS

BIOS без локализации на английский язык. Включает характерный набор опций.

BIOS ThundeRobot Mix

Тесты

тесты ThundeRobot Mix

Внутри корпуса два отдельных вентилятора, соответствующие размещению процессора и графического ускорителя. Металлический радиатор, немного больше чем те что ставятся в игровые ноутбуки. Работает система охлаждения в допустимом шумовом диапазоне, тихо в рабочих задачах и с увеличением громкости в производительных.

тесты ThundeRobot Mix

Установлен процессор Intel Core i7-13620H с 10 ядрами на архитектуре Raptor Lake 13 поколения. 6 производительных потоков и 4 энергоэффективных. Тактовая частота варьируется от 2.4 ГГц до 4.9 ГГц.

тесты ThundeRobot Mix

GeekBench

тесты ThundeRobot Mix

PCMark 10

тесты ThundeRobot Mix

32 Гбайт оперативной памяти LPDDR5. Работает в двухканальном режиме.

AIDA 64

тесты ThundeRobot Mix

Накопитель объёмом 1 Тбайт с интерфейсом PCIe 4.0. Скорости работы с данными высокие.

AS SSD

тесты ThundeRobot Mix

Дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4060 с 8 Гбайт памяти типа GDDR6. Поддерживает трассировку лучшей и ИИ-улучшение картинки. Для Full HD демонстрирует хорошее качество картинки.

Fire Strike

тесты ThundeRobot Mix

Time Spy

тесты ThundeRobot Mix

Night Raid

тесты ThundeRobot Mix

Solar Bay

тесты ThundeRobot Mix

Итоги

ThundeRobot Mix – игровой мини-ПК с Intel Core i7 и GeForce RTX 4060. Тихая и высокопроизводительная система под игры в Full HD разрешении, предлагающая хороший набор проводных и беспроводных интерфейсов.
