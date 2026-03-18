Обзор и тесты ThundeRobot Mix. Игровой мини-ПК с RTX 4060 и Intel Core i7

Или использовать комплектную подставку для вертикального размещения. Места много не потребуется, разместится даже позади монитора обеспечив отсутствие лишних проводов в видимой части.
Один из углов скошенный, на нем кнопка запуска с подсветкой по периметру. На крышке логотип бенда.
На основании выпускная вентиляционная решетка с противопылевой сеткой. Заборные решетки по краям. Ожидаемо, в системе используется активная система охлаждения с автоматической регулировкой оборотов.
Разъемы распределены по двум боковым граням. На одной из них у ThundeRobot Mix доступны гнездо питания, HDMI, USB 3.2, USB-C с поддержкой вывода изображения DP 1.4 и PD 100 Dn.
С противоположной стороны спаренный аудиоразъем, USB 3.2 Type-A, гигабитный RJ-45, замок Кенсингтона. Помимо проводных интерфейсов есть поддержка скоростного беспроводного соединения Wi-Fi 6E AX211 и Bluetooth 5.3.
На основании есть отдельный доступ к отсеку с М.2 накопителем. У него имеется металлический радиатор с термоинтерфейсом.
Внутри корпуса два отдельных вентилятора, соответствующие размещению процессора и графического ускорителя. Металлический радиатор, немного больше чем те что ставятся в игровые ноутбуки. Работает система охлаждения в допустимом шумовом диапазоне, тихо в рабочих задачах и с увеличением громкости в производительных.
Установлен процессор Intel Core i7-13620H с 10 ядрами на архитектуре Raptor Lake 13 поколения. 6 производительных потоков и 4 энергоэффективных. Тактовая частота варьируется от 2.4 ГГц до 4.9 ГГц.
32 Гбайт оперативной памяти LPDDR5. Работает в двухканальном режиме.
Накопитель объёмом 1 Тбайт с интерфейсом PCIe 4.0. Скорости работы с данными высокие.
Дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4060 с 8 Гбайт памяти типа GDDR6. Поддерживает трассировку лучшей и ИИ-улучшение картинки. Для Full HD демонстрирует хорошее качество картинки.