Представлен ноутбук Orico Obook 15 AI Laptop на Ryzen 7 6800H

Компания Orico объявила о выпуске ноутбука Obook 15 AI Laptop, который базируется на 8-ядерном 16-ядерном процессоре AMD Ryzen 7 6800H из 2022 года c тактовой частотой от 3.2 ГГц до 4.7 ГГц, 16 МБ кэша третьего уровня и графическим адаптером Radeon 680M. Новинку также оснастили 12 или 24 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью от 256 ГБ, 15,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD, батареей ёмкостью 54 Втч, поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 6, комплектным адаптером питания мощностью 100 Вт, а также синей, розовой и серебристой расцветками корпуса. Цена на ноутбук стартует от 690 долларов.