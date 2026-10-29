Представлен ноутбук Mechrevo Unbounded 14S 2026 на Ryzen 7 H 449

Компания Mechrevo пополнила ассортимент ноутбуков моделью Unbounded 14S 2026, основой которой выступил 8-ядерный 16-поточный чип AMD Ryzen 7 H 449 с тактовой частотой до 5 ГГц и встроенным графическим адаптером Radeon 860M с 8 вычислительными блоками RDNA 3.5.

Базовая версия с 24 ГБ ОЗУ и SSD вместимостью 512 ГБ имеет в оснащении 14-дюймовый матовый дисплей с разрешением 1920:1200 точек, глобальным DC-затемнением и 100% покрытием цветовой палитры sRGB, а топовая конфигурация с накопителем на 1 ТБ памяти получила экран с разрешением 2880:1800 точек и кадровой частотой 120 Гц. Ноутбук также оснастили металлическим корпусом массой 1,2 кг, батареей ёмкостью 60 Втч, двумя разъемами USB-C со скоростью 10 Гбит/с, двумя портами USB-A на 5 Гбит/с, одним интерфейсом HDMI 2.1 и 3,5-мм аудиогнездом. Цена базовой конфигурации на дебютном китайском рынке составила эквивалент 585 долларов.