Ноутбук Lenovo ThinkBook 14x Gen 2 оценили в 1000 долларов

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью ThinkBook 14x Gen 2, главной особенностью которой является корпус толщиной всего 12,9 мм и массой 990 граммов. Новинку оснастили чипами серии Intel Core Series 3, до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X со скоростью 7467 МТ/с, твердотельным накопителем вместимостью до 2 ТБ, дисплеем OLED 2.8K с частотой обновления 120 Гц или IPS-экран с разрешением 1200p, двумя портами USB-C 3.2 Gen 2 со скоростью 10 Гбит/с, двумя разъемами USB-A 3.2 Gen 1, интерфейсом HDMI 2.1 TMDS и комбинированным аудиогнездом, поддержкой Wi-Fi 6E или Wi-Fi 7, аккумулятором ёмкостью 54,7 или 65 Втч, двумя 2-Вт динамиками и адаптером питания мощностью 65 Вт. Ноутбук станет доступен для покупки до конца сентября по цене от 1000 долларов. Также китайский производитель объявил о выпуске ноутбука ThinkBook 14 Gen 9 на платформе Qualcomm Snapdragon X2 Plus со встроенным NPU производительностью 80 TOPS.

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