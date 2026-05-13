Обзор и тесты GIGABYTE GAMING A18. Доступный 18-дюймовый игровой ноутбук

Изучаемый сегодня игровой ноутбук GIGABYTE GAMING A18 выполнен в конфигурации из дискретной видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop и процессора AMD Ryzen 7 260 и сочетает в себе большой 18-дюймовый экран для комфортной игры и работы, производительную графику RTX и более доступную цену по сравнению со многими крупноформатными игровыми моделями. Собственный ИИ-помощник GiMATE использует умные профили управления охлаждением, производительностью системы, режимами конфиденциальности. Особенно интересно, что в GIGABYTE попытались использовать ИИ не как маркетинговую надстройку, а как реальный инструмент повседневного взаимодействия с ноутбуком. Вместо ручного переключения профилей часть рутинных настроек берет на себя GiMATE — пользователь может быстро адаптировать систему под игру, работу или тихий режим буквально голосовой командой. Как пример, командой «Включи игровой режим» ноутбук комплексно оптимизирует систему для более плавного игрового процесса.

Комплектация

Коробка из плотного картона с минималистичным оформлением и пластиковой ручкой. В комплекте блок питания и силовой кабель, наклейка с логотипом GiMATE, документация.

Внешний вид

Строгое внешнее исполнение, без броских декоративных элементов. Темно-серый корпус из пластика с высоким качеством сборки.

Вес около 3 килограммов и комплектный адаптер питания добавляет еще 0.5 кг. Габариты обусловлены 18 дюймовым дисплеем и по сравнению с «одноклассниками» это чуть легче средних показателей.

По трем граням распределены выпускные вентиляционные отверстия с интересным дизайном решетки. На левом торце гнездо питания, гигабитный RJ-45, HDMI 2.1, USB Type-A 3.2 Gen1. USB-C 3.2 Gen2.

Справа спаренный аудиоразъем, USB Type-A 2.0, USB Type-A 3.2 Gen1 (PowerDelivery 3.0 и DisplayPort 1.4). Набор хороший, позволит при эксплуатации не использовать дополнительные переходники и концентраторы. Из беспроводных интерфейсов GIGABYTE GAMING A18 поддерживает Wi-Fi 6E (контроллер Realtek RTL8852 CE).

На основании пять прорезиненных ножек, обеспечивающих надежное размещение на ровной поверхности и зазор для двух вентиляционных решеток. Нанесен текстурный рисунок с логотипом бренда и наклейка с техническими данными.

Крышку ноутбука можно открывать одной рукой, при этом за счет веса основания он не опрокидывается. Открыть можно на 180 градусов, петли прочные.

Рамка вокруг экрана шириной 6 мм. На верхней ИК-датчик, веб-камера с разрешением Full HD, микрофон. Камера выдает изображение с высокой четкостью. Поддерживается технология авторизации Windows Hello.

В рабочей зоне отдельная кнопка включения и клавиатура с мембранными переключателями и однозонной RGB-подсветкой. Раскладка с цифровым блоком. Ряд F1-F12 выполняет дополнительное действие. Выделенная кнопка для активации голосового ИИ-помощника GiMATE.

Тачпад 13 см на 9 см. Хорошая точность и поддержка жестов. Рабочая поверхность гладкая, удобен в эксплуатации.

Экран

Для вывода изображения GIGABYTE GAMING A18 использует 18-дюймовую IPS-матрицу с разрешением 2560х1600 пикселей с полуматовым покрытием. Уровень максимальной яркости 300 кд/м², подсветка равномерна по всей площади. Картинка читается под разными углами наклона, в помещении при искусственном освещении, а также на улице в солнечную погоду. Отмечу отсутствие ШИМ-модуляции. Охват цветового пространства AdobeRGB – 76%, sRGB – 98%.

Внутреннее оснащение

За счет 18-дюймового формата играть, монтировать видео и работать с несколькими окнами заметно комфортнее, чем на классических 15-16-дюймовых моделях. Особенно это ощущается в шутерах, стратегиях и при работе с таймлайном в видеоредакторах.Отдельного доступа к слотам оперативной памяти и накопителям на основании не предусмотрена, но крышка снимается без повреждения гарантийных пломб. Пользователь сможет провести апгрейд: для этого доступен один свободный слот оперативной памяти и установлена съемная планка памяти, один слот М.2 с предустановленным накопителем и еще один свободный, а также можно заменить сетевую карту, отвечающую за беспроводное соединение.

Система охлаждения с двумя вентиляторами, двумя медными трубками и двумя блоками радиаторов. В рабочих задачах система работала тихо (28 дБ), во время нагрузки слышен равномерный гул (46 дБ). При этом программное обеспечение позволяет выбрать разные режимы работы.

Тесты

Установлен процессор AMD Ryzen 7 260 с восемью ядрами Zen 4 и 16 потоками, работающими на частоте до 5.1 ГГц. Семейство Hawk Point, построенный по 4 нм техпроцессу, со вторым поколением технологии Ryzen AI, обеспечивающим прирост быстродействия в задах генерации ИИ. Быстрый процессор, составляющую конкуренцию Intel Core i9-13900H.

На борту 16 Гбайт оперативной памяти типа SO-DIMM DDR5.

Под операционную систему и хранение данных выделен накопитель Gigabyte AG450E512-SI объемом 512 Гбайт с интерфейсом PCIe 4.0.

У процессора есть интегрированная графика AMD Radeon 780M, но основной интерес конечно представляет дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop с поддержкой трассировки лучей.

Full HD (Средние) Full HD (Высокие) Quad HD Quad HD, DLSS Pragmata 98 78 56 76 Crismon Desert 67 56 36 36 51 Space Marine 2 64 61 52 62 Cyberpunk 2077 89 74 41 56 Resident Evil Requiem 99 91 18 - ARC Raiders 96 72 44 -

Софт

Она демонстрирует плавный фреймрейт с высокими настройками графики в современных играх при разрешении Full HD и с DLSS в разрешении Quad HD. При этом хорошо себя показал при рендере видео в Adobe Premier и пакетной обработке фотографий в Adobe Lightroom.Оснащен аккумулятором с емкостью 4790 мАч (76.1 Вт.ч). При умеренной яркости в офисных задачах работал в среднем 4 часа, в более производительных задачах время сокращается.Учитывая 18-дюймовый формат и производительное железо, ноутбук уверенно подходит для работы вне дома без постоянного поиска розетки.Предустановлена операционная система Windows 11 Pro. Рассмотрим возможности ИИ-помощника GiMATE.Чувствуется, что в GIGABYTE серьезно вложились в развитие собственной AI-экосистемы: GiMATE — это уже не просто утилита мониторинга, а единая система управления ноутбуком с акцентом на автоматизацию, локальные ИИ-функции и удобство повседневного использования. В главном окне выбирается режим работы: тихий, баланс, производительный. Данные по энергопотреблению, переключатель между дискретной и интегрированной видеокартой, частоте процессора и видеоядра.

Управление системными параметрами. Выбор схемы зарядки аккумулятора, управление камерой. Переход на управление встроенной акустикой с поддержкой Dolby Atmos. Взаимодействие с сетевыми модулями, светодиодными индикаторами.

Выбор сценария эксплуатации системы: игры, творчество, энергосбережение, онлайн конференции. Отдельная настройка для каждого.

Итоги

В отдельной вкладке приложения с ИИ-технологиями. AI Creator работает локально на самом ноутбуке — без облачных ограничений, подписок и передачи пользовательских данных на внешние серверы. Для многих пользователей это не только вопрос удобства, но и приватности. AI Coder помогает писать и улучшать код для программистов. Все корректно работает в России, без блокировок.GIGABYTE GAMING A18 – производительный 18-дюймовый игровой ноутбук с доступным ценником. Производительный процессор и видеокарта, обеспечивающая плавный фреймрейт в разрешении Quad HD с активным DLSS, хорошие возможности работы с приложениями для создания контента, стриминга. Тихая мембранная клавиатура с однозонной подсветкой, набор проводных и беспроводных интерфейсов, хорошие показатели автономной работы, встроенные колонки с Dolby Atmos. При этом оставлен задел для пользователя с возможностью самостоятельного увеличения объема оперативной памяти и накопителя при необходимости.Игровой ноутбук GIGABYTE GAMING A18 подойдет пользователям, которым нужен большой экран без переплаты за флагманские серии: геймерам, студентам, начинающим контент-мейкерам, а также тем, кто хочет заменить настольный ПК более универсальным устройством.