Обзор и тесты GIGABYTE GAMING A18. Доступный 18-дюймовый игровой ноутбук

Изучаемый сегодня игровой ноутбук GIGABYTE GAMING A18 выполнен в конфигурации из дискретной видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop и процессора AMD Ryzen 7 260 и сочетает в себе большой 18-дюймовый экран для комфортной игры и работы, производительную графику RTX и более доступную цену по сравнению со многими крупноформатными игровыми моделями. Собственный ИИ-помощник GiMATE использует умные профили управления охлаждением, производительностью системы, режимами конфиденциальности. Особенно интересно, что в GIGABYTE попытались использовать ИИ не как маркетинговую надстройку, а как реальный инструмент повседневного взаимодействия с ноутбуком. Вместо ручного переключения профилей часть рутинных настроек берет на себя GiMATE — пользователь может быстро адаптировать систему под игру, работу или тихий режим буквально голосовой командой. Как пример, командой «Включи игровой режим» ноутбук комплексно оптимизирует систему для более плавного игрового процесса.

Обзор и тесты GIGABYTE GAMING A18

Комплектация

Коробка из плотного картона с минималистичным оформлением и пластиковой ручкой. В комплекте блок питания и силовой кабель, наклейка с логотипом GiMATE, документация.

комплектация GIGABYTE GAMING A18

Внешний вид

Строгое внешнее исполнение, без броских декоративных элементов. Темно-серый корпус из пластика с высоким качеством сборки.

внешний вид GIGABYTE GAMING A18

Вес около 3 килограммов и комплектный адаптер питания добавляет еще 0.5 кг. Габариты обусловлены 18 дюймовым дисплеем и по сравнению с «одноклассниками» это чуть легче средних показателей.

внешний вид GIGABYTE GAMING A18

По трем граням распределены выпускные вентиляционные отверстия с интересным дизайном решетки. На левом торце гнездо питания, гигабитный RJ-45, HDMI 2.1, USB Type-A 3.2 Gen1. USB-C 3.2 Gen2.

внешний вид GIGABYTE GAMING A18

Справа спаренный аудиоразъем, USB Type-A 2.0, USB Type-A 3.2 Gen1 (PowerDelivery 3.0 и DisplayPort 1.4). Набор хороший, позволит при эксплуатации не использовать дополнительные переходники и концентраторы. Из беспроводных интерфейсов GIGABYTE GAMING A18 поддерживает Wi-Fi 6E (контроллер Realtek RTL8852 CE).

внешний вид GIGABYTE GAMING A18

На основании пять прорезиненных ножек, обеспечивающих надежное размещение на ровной поверхности и зазор для двух вентиляционных решеток. Нанесен текстурный рисунок с логотипом бренда и наклейка с техническими данными.

внешний вид GIGABYTE GAMING A18

Крышку ноутбука можно открывать одной рукой, при этом за счет веса основания он не опрокидывается. Открыть можно на 180 градусов, петли прочные.

внешний вид GIGABYTE GAMING A18

Рамка вокруг экрана шириной 6 мм. На верхней ИК-датчик, веб-камера с разрешением Full HD, микрофон. Камера выдает изображение с высокой четкостью. Поддерживается технология авторизации Windows Hello.

внешний вид GIGABYTE GAMING A18

В рабочей зоне отдельная кнопка включения и клавиатура с мембранными переключателями и однозонной RGB-подсветкой. Раскладка с цифровым блоком. Ряд F1-F12 выполняет дополнительное действие. Выделенная кнопка для активации голосового ИИ-помощника GiMATE.

внешний вид GIGABYTE GAMING A18

Тачпад 13 см на 9 см. Хорошая точность и поддержка жестов. Рабочая поверхность гладкая, удобен в эксплуатации.

внешний вид GIGABYTE GAMING A18

Экран

Для вывода изображения GIGABYTE GAMING A18 использует 18-дюймовую IPS-матрицу с разрешением 2560х1600 пикселей с полуматовым покрытием. Уровень максимальной яркости 300 кд/м², подсветка равномерна по всей площади. Картинка читается под разными углами наклона, в помещении при искусственном освещении, а также на улице в солнечную погоду. Отмечу отсутствие ШИМ-модуляции. Охват цветового пространства AdobeRGB – 76%, sRGB – 98%.

экран GIGABYTE GAMING A18

экран GIGABYTE GAMING A18

За счет 18-дюймового формата играть, монтировать видео и работать с несколькими окнами заметно комфортнее, чем на классических 15-16-дюймовых моделях. Особенно это ощущается в шутерах, стратегиях и при работе с таймлайном в видеоредакторах.

Внутреннее оснащение

Отдельного доступа к слотам оперативной памяти и накопителям на основании не предусмотрена, но крышка снимается без повреждения гарантийных пломб. Пользователь сможет провести апгрейд: для этого доступен один свободный слот оперативной памяти и установлена съемная планка памяти, один слот М.2 с предустановленным накопителем и еще один свободный, а также можно заменить сетевую карту, отвечающую за беспроводное соединение.

внутреннее оснащение GIGABYTE GAMING A18

Система охлаждения с двумя вентиляторами, двумя медными трубками и двумя блоками радиаторов. В рабочих задачах система работала тихо (28 дБ), во время нагрузки слышен равномерный гул (46 дБ). При этом программное обеспечение позволяет выбрать разные режимы работы.

внутреннее оснащение GIGABYTE GAMING A18

OCCT

внутреннее оснащение GIGABYTE GAMING A18

Тесты

Установлен процессор AMD Ryzen 7 260 с восемью ядрами Zen 4 и 16 потоками, работающими на частоте до 5.1 ГГц. Семейство Hawk Point, построенный по 4 нм техпроцессу, со вторым поколением технологии Ryzen AI, обеспечивающим прирост быстродействия в задах генерации ИИ. Быстрый процессор, составляющую конкуренцию Intel Core i9-13900H.

Geekbench

тесты GIGABYTE GAMING A18

PCMark 10

тесты GIGABYTE GAMING A18

На борту 16 Гбайт оперативной памяти типа SO-DIMM DDR5.

AIDA 64

тесты GIGABYTE GAMING A18

3D Mark11

тесты GIGABYTE GAMING A18

Под операционную систему и хранение данных выделен накопитель Gigabyte AG450E512-SI объемом 512 Гбайт с интерфейсом PCIe 4.0.

AS SSD

тесты GIGABYTE GAMING A18

У процессора есть интегрированная графика AMD Radeon 780M, но основной интерес конечно представляет дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop с поддержкой трассировки лучей.

Time Spy

тесты GIGABYTE GAMING A18

FireStrike Extreme

тесты GIGABYTE GAMING A18

Night Raid

тесты GIGABYTE GAMING A18

Port Royal

тесты GIGABYTE GAMING A18

Solar Bay

тесты GIGABYTE GAMING A18

Она демонстрирует плавный фреймрейт с высокими настройками графики в современных играх при разрешении Full HD и с DLSS в разрешении Quad HD. При этом хорошо себя показал при рендере видео в Adobe Premier и пакетной обработке фотографий в Adobe Lightroom. 51
Full HD (Средние)Full HD (Высокие)Quad HDQuad HD, DLSS
Pragmata98785676
Crismon Desert67563636
Space Marine 264615262
Cyberpunk 207789744156
Resident Evil Requiem999118-
ARC Raiders967244-
Оснащен аккумулятором с емкостью 4790 мАч (76.1 Вт.ч). При умеренной яркости в офисных задачах работал в среднем 4 часа, в более производительных задачах время сокращается.Учитывая 18-дюймовый формат и производительное железо, ноутбук уверенно подходит для работы вне дома без постоянного поиска розетки.

Софт

Предустановлена операционная система Windows 11 Pro. Рассмотрим возможности ИИ-помощника GiMATE.Чувствуется, что в GIGABYTE серьезно вложились в развитие собственной AI-экосистемы: GiMATE — это уже не просто утилита мониторинга, а единая система управления ноутбуком с акцентом на автоматизацию, локальные ИИ-функции и удобство повседневного использования. В главном окне выбирается режим работы: тихий, баланс, производительный. Данные по энергопотреблению, переключатель между дискретной и интегрированной видеокартой, частоте процессора и видеоядра.

Управление системными параметрами. Выбор схемы зарядки аккумулятора, управление камерой. Переход на управление встроенной акустикой с поддержкой Dolby Atmos. Взаимодействие с сетевыми модулями, светодиодными индикаторами.

Выбор сценария эксплуатации системы: игры, творчество, энергосбережение, онлайн конференции. Отдельная настройка для каждого.

В отдельной вкладке приложения с ИИ-технологиями. AI Creator работает локально на самом ноутбуке — без облачных ограничений, подписок и передачи пользовательских данных на внешние серверы. Для многих пользователей это не только вопрос удобства, но и приватности. AI Coder помогает писать и улучшать код для программистов. Все корректно работает в России, без блокировок.

Итоги

GIGABYTE GAMING A18 – производительный 18-дюймовый игровой ноутбук с доступным ценником. Производительный процессор и видеокарта, обеспечивающая плавный фреймрейт в разрешении Quad HD с активным DLSS, хорошие возможности работы с приложениями для создания контента, стриминга. Тихая мембранная клавиатура с однозонной подсветкой, набор проводных и беспроводных интерфейсов, хорошие показатели автономной работы, встроенные колонки с Dolby Atmos. При этом оставлен задел для пользователя с возможностью самостоятельного увеличения объема оперативной памяти и накопителя при необходимости.

Игровой ноутбук GIGABYTE GAMING A18 подойдет пользователям, которым нужен большой экран без переплаты за флагманские серии: геймерам, студентам, начинающим контент-мейкерам, а также тем, кто хочет заменить настольный ПК более универсальным устройством.
Microsoft переписала системные требования Windows 11…
Компания Microsoft опубликовала обновлённый документ поддержки, где описала, какими характеристиками, по …
В России представлен ноутбук Acer Swift Air 16…
В России стартовали продажи ультрабука Acer Swift Air 16 (SFA16-61M), призванного переопределить понятие …
Представлен ноутбук Samsung Galaxy Book6 Edge …
Компания Samsung Electronics пополнила ассортимент ноутбуков моделью Galaxy Book6 Edge, которая базируетс…
Acer представила ноутбуки на процессорах Intel Core Ultra 20…
Сегодня Acer анонсировала обновлённую серию игровых ноутбуков Predator Helios Neo, которые оборудованы но…
В Германии запретили продажи ноутбуков ASUS и Acer…
Согласно последнему решению Мюнхенского земельного суда, компании ASUS и Acer лишены права напрямую прода…
Microsoft вновь сломала Windows 11 с релизом апдейта…
Прошло уже немало времени с тех пор, как одно из обновлений Windows 11 серьёзно испортило жизнь владельца…
Представлен ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Aura AI 2026…
Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью ThinkPad X1 Carbon Aura AI 2026, которая основана…
Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7a 2026 оценен в 2500 евро …
Компания Lenovo объявила о выпуске ноутбука Lenovo Yoga Pro 7a (15", 11), который основан на чипах AMD Ry…
Обзор и тесты GIGABYTE GAMING A18. Доступный 18-дюймовый игровой ноутбукОбзор и тесты GIGABYTE GAMING A18. Доступный 18-дюймовый игровой ноутбук
iRU Tactio 23.8 обзор, тесты и опыт эксплуатации моноблока для учебы и работыiRU Tactio 23.8 обзор, тесты и опыт эксплуатации моноблока для учебы и работы
Обзор CHUWI UBOX CWI604. Мини ПК для учебы, работы и даже игр с AMD Ryzen 5 6600HОбзор CHUWI UBOX CWI604. Мини ПК для учебы, работы и даже игр с AMD Ryzen 5 6600H
GIGABYTE AERO X16 EG61H Copilot обзор и тесты ноутбука с GeForce RTX 5070GIGABYTE AERO X16 EG61H Copilot обзор и тесты ноутбука с GeForce RTX 5070
Обзор и тесты ThundeRobot Mix. Игровой мини-ПК с RTX 4060 и Intel Core i7Обзор и тесты ThundeRobot Mix. Игровой мини-ПК с RTX 4060 и Intel Core i7
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor