Ультрабук Acer Go Air с Core 5 320 оценили в 745 долларов

Компания Acer выпустила новую конфигурацию тонкого ноутбука Go Air, которая базируется на 6-ядерном 6-поточном процессоре Intel Core 5 320 с тактовой частотой до 4,6 ГГц, ИИ-ускорителем (NPU) производительностью до 17 TOPS и встроенной графикой Xe3 Graphics. Новинка также оснащается 12 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, 14-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD, кадровой частотой 120 Гц и яркостью до 350 нит, стеклянным тачпадом, двумя интерфейсами Thunderbolt 4, корпусом толщиной 12,99 и массой 1,19 кг, четырьмя динамиками, батареей ёмкостью 70 Втч, а также синей, зеленой, розовой и фиолетовой расцветками корпуса. Цена ноутбука на дебютном китайском рынке составила эквивалент 745 долларов.

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