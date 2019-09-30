Новый Surface 7 готовится к релизу

2019-09-30, Автор - Влад Волошин; Продукт - Microsoft Surface 7; [74]
В сети появилась информация о том, что компания Microsoft планирует выпустить в продажу новый планшетный компьютер Surface 7 на процессоре Qualcomm Snapdragon 8cx. Это позволит сделать планшет более доступным, хотя мощности у него все еще будет достаточно много для того, чтобы вы могли играть в игры, запускать нужные вам программы и так далее. Вероятно, производитель хочет привлечь таким образом аудиторию к своему планшету, ведь на текущий момент это очень дорогое удовольствие у которого нет преимуществ над iPad, к примеру. А вот доступная версия будет очень даже к месту, особенно тем пользователям, которые не хотят покупать китайские планшеты за большие деньги. Ждем релиза новинки и тогда можно будет поговорить о цене.


Комментарии и отзывы Microsoft Surface 7
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