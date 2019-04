Новый Xbox One S All Digital

Microsoft выложила изображение будущего Xbox One S All Digital без привода Blu-ray.

Система будет иметь жесткий диск объемом 1 ТБ и с предустановленными играми Forza Horizon 3, Minecraft и Sea of ​​Thieves. Полностью цифровая система может будет обнародована уже 16 апреля и достигнет Европы 7 мая. Эта версия будет продаваться за 230 евро. Считается, что Xbox One S All Digital представляет собой своего рода эксперимент, который Microsoft готовит к выпуску линейки Xbox следующего поколения. Если это удастся, то Microsoft будет более охотно придерживаться стратегии без дисков в будущем.