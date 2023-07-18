Новый бренд потребительской электроники DIGMA PRO был представлен командой Private Labels. Merlion

Команда департамента Private Labels. Merlion официально представила новый бренд потребительской электроники DIGMA PRO в выходные дни. Этим занималась целая команда профессионалов.

Private Labels. Merlion - это подразделение компании Merlion, которое занимается запуском и развитием собственных торговых марок. Компания Merlion, являющаяся одним из ведущих российских широкопрофильных ИТ-дистрибьюторов, имеет богатый опыт в выводе и продвижении торговых марок на российском рынке.DIGMA PRO является суббрендом уже существующего бренда потребительской электроники DIGMA, который существует с 2003 года. DIGMA PRO включает в себя стильные и технологичные устройства, которые помогут пользователям сделать следующий шаг в своем развитии. В рамках презентации DIGMA PRO были представлены три модели ноутбуков: стильный Sprint M, функциональный Fortis M и мощный Magnus M. Также были показаны моноблоки: AiO 27i (27-дюймовый, доступный в 3 цветах и 2 корпусах) и AiO 23i (23-дюймовый).

является базовой линейкой ноутбуков, подходящих для выполнения как рабочих, так и ресурсоемких задач. Они оснащены 15,6-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD. В моделях доступны процессоры Intel Core i3, i5 или i7, или AMD Ryzen 3, 5 с оперативной памятью от 8 до 16 ГБ и SSD-накопители от 256 до 512 ГБ. Стоимость устройств варьируется от 39 440 до 67 110 рублей.

выделяется алюминиевым корпусом и более строгим дизайном. Модели также оснащены процессорами Intel Core i3, i5 или i7, AMD Ryzen 3 или 5 с более высокой тактовой частотой. Устройства имеют IPS-экран на 15,6 дюймов с разрешением Full HD, оперативную память от 8 до 16 ГБ и внутренние SSD-накопители от 256 до 1024 ГБ. Стоимость устройств варьируется от 36 800 до 60 900 рублей.

представляет собой флагманскую модель с самой высокой производительностью. Устройство оснащено ярким IPS-экраном на 16,1 дюйма с разрешением 2K и высокой частотой обновления в 165 Гц. Пользователи могут выбирать между энергоэффективными процессорами Ryzen 5 или более мощными Ryzen 7 и 9. У всех моделей есть 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ SSD-накопитель. Аккумуляторы устройств имеют ёмкость 6060 мАч для поддержания долгой автономности. Стоимость устройств варьируется от 70 890 до 94 990 рублей.

Моноблокиимеют IPS-дисплей с диагональю 23,8 дюймов и разрешением 1920x1080. Процессоры Intel Core i3, i5 или i7, оперативная память DDR4 от 8 до 16 ГБ и SSD-накопители от 256 до 1024 ГБ. Стоимость устройств варьируется от 31 130 до 63 990 рублей.

Моноблокиоснащены IPS-дисплеем с диагональю 27 дюймов и разрешением 1920x1080. Процессоры доступны в виде Intel Core i5 10210U или Intel Core i5 1165G7, оба с видеокартой Intel UHD Graphics на 2048 Мб и оперативной памятью от 8 до 16 ГБ. Стоимость устройств варьируется от 58 990 до 88 990 рублей.

Твердотельные накопителиоснащены современным высокопроизводительным контроллером Phison PS5018-E18 и флеш-памятью 3D TLC Micron B47R - одной из самых быстрых на рынке. В продаже доступны 3 модели с объемом памяти 1, 2 и 4 ТБ. Стоимость устройств варьируется от 7 990 до 37 590 рублей.В рамках презентации также были анонсированы новые продукты бренда, такие как планшеты, твердотельные накопители, стильные мониторы и телевизоры. Официальный релиз данных продуктов ожидается в конце 2023 года или начале 2024 года.