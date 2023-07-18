Новый бренд потребительской электроники DIGMA PRO был представлен командой Private Labels. Merlion

Private Labels. Merlion - это подразделение компании Merlion, которое занимается запуском и развитием собственных торговых марок. Компания Merlion, являющаяся одним из ведущих российских широкопрофильных ИТ-дистрибьюторов, имеет богатый опыт в выводе и продвижении торговых марок на российском рынке.
Sprint M является базовой линейкой ноутбуков, подходящих для выполнения как рабочих, так и ресурсоемких задач. Они оснащены 15,6-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD. В моделях доступны процессоры Intel Core i3, i5 или i7, или AMD Ryzen 3, 5 с оперативной памятью от 8 до 16 ГБ и SSD-накопители от 256 до 512 ГБ. Стоимость устройств варьируется от 39 440 до 67 110 рублей.
Fortis M выделяется алюминиевым корпусом и более строгим дизайном. Модели также оснащены процессорами Intel Core i3, i5 или i7, AMD Ryzen 3 или 5 с более высокой тактовой частотой. Устройства имеют IPS-экран на 15,6 дюймов с разрешением Full HD, оперативную память от 8 до 16 ГБ и внутренние SSD-накопители от 256 до 1024 ГБ. Стоимость устройств варьируется от 36 800 до 60 900 рублей.
Magnus M представляет собой флагманскую модель с самой высокой производительностью. Устройство оснащено ярким IPS-экраном на 16,1 дюйма с разрешением 2K и высокой частотой обновления в 165 Гц. Пользователи могут выбирать между энергоэффективными процессорами Ryzen 5 или более мощными Ryzen 7 и 9. У всех моделей есть 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ SSD-накопитель. Аккумуляторы устройств имеют ёмкость 6060 мАч для поддержания долгой автономности. Стоимость устройств варьируется от 70 890 до 94 990 рублей.
Моноблоки AiO 23i имеют IPS-дисплей с диагональю 23,8 дюймов и разрешением 1920x1080. Процессоры Intel Core i3, i5 или i7, оперативная память DDR4 от 8 до 16 ГБ и SSD-накопители от 256 до 1024 ГБ. Стоимость устройств варьируется от 31 130 до 63 990 рублей.
Моноблоки AiO 27i оснащены IPS-дисплеем с диагональю 27 дюймов и разрешением 1920x1080. Процессоры доступны в виде Intel Core i5 10210U или Intel Core i5 1165G7, оба с видеокартой Intel UHD Graphics на 2048 Мб и оперативной памятью от 8 до 16 ГБ. Стоимость устройств варьируется от 58 990 до 88 990 рублей.
Твердотельные накопители DIGMA PRO Top P8 оснащены современным высокопроизводительным контроллером Phison PS5018-E18 и флеш-памятью 3D TLC Micron B47R - одной из самых быстрых на рынке. В продаже доступны 3 модели с объемом памяти 1, 2 и 4 ТБ. Стоимость устройств варьируется от 7 990 до 37 590 рублей.